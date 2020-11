06:00 Uhr

Probleme bei der Online-Lehre: Uni Augsburg kämpft mit der Technik

Plus Zum Auftakt des Wintersemesters funktioniert an der Uni Augsburg der digitale Campus nicht, wie er sollte. Studenten kommen teils nicht in Online-Vorlesungen.

Von Eva Maria Knab

Nach dem verpatzten Start der Online-Lehre an der Uni Augsburg im Wintersemester läuft es technisch weiterhin nicht rund. Mehrere Jura-Studenten berichteten, sie hätten keinen Zugang zu Live-Vorlesungen im Netz bekommen. Ein Betroffener erzählt, nur etwa ein Fünftel der üblichen Teilnehmer habe sich über das Videokonferenztool Zoom einwählen können, alle anderen nicht. Er macht sich Sorgen, wie es weitergeht.

Digitaler Campus an der Uni Augsburg: Immer wieder Probleme

Normalerweise würden die knapp 20.000 Unistudenten auf den Campus kommen und dort Vorlesungen und Seminare besuchen. Wegen der hohen Covid-Infektionsrisiken läuft die Lehre nun aber auch im Herbst wieder weitgehend digital. Am Montag gab es an der Uni gleich am ersten Vorlesungstag massive technische Probleme. Rund drei Stunden hatten Studierende keinen Zugang zum digitalen Campus. Die Uni verwies Nutzer auf "Wartungsarbeiten". Am Dienstag lief der Digicampus nach Angaben von Studenten zeitweise im "Schneckentempo". Und auch am Mittwoch waren offenkundig noch nicht alle Probleme in der Online-Lehre behoben. Nicht nur in Jura.

Auch Lehramtsstudentin Muriel Schwager berichtet: "Oft ist es problematisch, weil die Zoommeetings je nach Lizenz nur eine gewisse Anzahl an Teilnehmern zulassen. Wenn du dann als 301. Person versuchst reinzukommen, geht das oft nicht." Schwager berichtet aber auch, wie im Unialltag mit mit solchen technischen Tücken pragmatisch umgegangen wird: Manche Dozenten und Professoren würden große Meetings dann aufteilen. Das sei ziemlich gut, aber für die Dozierenden aufwendiger, weil alle Fragen doppelt beantwortet werden müssen.

Uni Augsburg spricht von Systemauslastung in Spitzenzeiten

Unisprecherin Manuela Rutsatz erklärt auf Anfrage, wo die technischen Probleme liegen: Die Planungen der Universität seien bis zuletzt darauf ausgerichtet gewesen, einen hybriden Semesterbetrieb mit Vorlesungen in Präsenz und digital sicherzustellen. Um Studierenden im unmittelbaren Wechsel die Teilnahme an Lehrveranstaltungen zu ermöglichen, werde vonseiten der Universität großer Wert auf die Einhaltung eines Zeitrasters der Lehrveranstaltungen gelegt. Im konkreten Fall komme es mit der kurzfristigen Umstellung auf ein weitgehend reines digitales Semester dazu, dass es nun gerade in den Stoßzeiten zu größeren Lastspitzen in der Systemauslastung des Digicampus komme - und damit zu verlängerten Ladezeiten für die Nutzer.

Zwar berichten etliche Studenten, dass die digitale Lehre zuletzt wieder besser bis gut gelaufen sei. Trotzdem machen Vermutungen die Runde, dass technische Reparaturen wohl noch länger dauern. Rutsatz sagt dazu: Eine defekte Hardwarekomponente sei bereits am vergangenen Dienstag getauscht worden. Es seien aber noch weitere Arbeiten nötig. "Um vor allem auch in Stoßzeiten wieder ein flüssigeres Antwortverhalten des Digicampus zu erzielen, werden am Wochenende nochmals weitere Systemoptimierungen vorgenommen." Deshalb werde es zu einer weiteren Unterbrechung des Dienstes am frühen Samstagmorgen - und somit außerhalb der normalen Nutzungszeiten - kommen.

Sprecherin der Uni Augsburg: Videokonferenztool Zoom läuft

Zu den Problemen bei Jura-Online-Vorlesungen sagt die Unisprecherin: In dieser Woche sei es in einzelnen Veranstaltungen in Zoom dazu gekommen, dass Studierende keinen Zugang zur Veranstaltung erhalten haben. Dies sei auf eine spezifische Konfiguration der betroffenen Veranstaltungen in Zoom zurückzuführen. Die Universität habe ihre Handreichungen zur Konfiguration von Veranstaltungen entsprechend ergänzt.

Rutsatz zufolge wird Zoom seit Beginn des vergangen Sommersemesters flächendeckend und erfolgreich an der Universität Augsburg im digitalen Lehrbetrieb eingesetzt. Abgesehen von den zwei Einzelfällen laufe der Einsatz seit April 2020 vollständig problemfrei.

Hochschule in Augsburg: Online-Lehre "störungsfrei"

Wie läuft es an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Augsburg? Pressesprecher Tobias Kolb sagt, "wir haben keine technischen Probleme bei der Online-Lehre." An der Hochschule basiere die Online-Lehre hauptsächlich auf drei Komponenten: der Lernplattform Moodle, der Cloud-Lösung NextCloud und dem Videokonferenztool Zoom. Diese Anwendungen würden reibungslos ineinander greifen. Dadurch sei sichergestellt, dass die Server nicht überlastet seien und den Anforderungen der E-Lehre standhalten. (mit ligi)

