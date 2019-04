vor 15 Min.

Prostituiertenmord: Staatsanwältin von Schuld des Angeklagten überzeugt

Der Prozess gegen Stefan E. steht kurz vor dem Ende. Nun hielt die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer: Sie fordert eine lebenslange Haftstrafe.

Von Jörg Heinzle

Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall klar: Der Augsburger Stefan E., 50, hat vor 25 Jahren die Prostituierte Angelika Baron ermordet. Staatsanwältin Martina Neuhierl sagte in ihrem Plädoyer, der Nachweis der Tat sei "ohne jeden Zweifel gelungen". E. habe die Prostituierte in der Nacht zum 25. September 1993 zuerst erwürgt und sie dann noch mit einem 22 Zentimeter langen Möbelfuß geschlagen. Die Staatsanwältin beantragte deshalb eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes.

Sie benannte einen "Kreis von Indizien", durch den Stefan E. überführt werde. Unter anderem seien an der Leiche auffällig viele DNA-Spuren des Angeklagten gefunden worden. Außerdem habe ein Zeuge, der in den 1990er Jahren mit E. befreundet war, den Möbelfuß, der am Fundort der Leiche lag, eindeutig wieder erkannt. Der Zeuge sei glaubwürdig, so die Staatsanwältin. Mit ihm schließe sich der Kreis, der den Angeklagten als Mörder überführe.

Staatsanwaltschaft: Prostituierte Angelika Baron heimtückisch ermordet

Als Mordmotiv benennt Martina Neuhierl Heimtücke - er habe die Prostituierte völlig überraschend gewürgt, als sie nicht mit einem Angriff gerechnet habe. Ein mögliches Motiv für den Mord benannte sie aber nicht.

Angelika Baron wurde vor mehr als 25 Jahren ermordet.

Stefan E. wird auch vorgeworfen, im Jahr 2017 einen Bekannte vergewaltigt zu haben. Der Angeklagte und das mutmaßliche Opfer hielten sich beide im Umfeld der Süchtigenszene des Oberhauser Bahnhofs in Augsburg auf. Auch diese Tat hält die Staatsanwaltschaft für belegt. Martina Neuhierl beantragte hierfür vier Jahre Haft. Sollte E. wegen ihm vorgewerfenen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt werden, spielt das für das Strafmaß allerdings keine Rolle.

