14:52 Uhr

Protest gegen Quarantänemaßnahmen: Polizei rückt zu Asylunterkunft aus

In der Flüchtlingsunterkunft in der Proviantbachstraße in Augsburg protestieren Bewohner gegen Quarantänemaßnahmen. Die Polizei rückt mir einem großen Aufgebot an.

Mit einem größeren Aufgebot rückte die Augsburger Polizei am Freitagvormittag zu einer Flüchtlingsunterkunft aus. In der Proviantbachstraße gab es offenbar zunächst größere Proteste von Bewohnern.

Flüchtlinge in Augsburg protestieren gegen Quarantänemaßnahmen

Nach Angaben der Polizei war zuvor veranlasst worden, dass einige Bewohner die Unterkunft verlassen müssen. Grund waren angeordnete Quarantänemaßnahmen für einen Teil der Flüchtlinge. Diese Personen sollten in eine andere Unterkunft verlegt werden, um den Corona-Auflagen zu entsprechen. Vor Ort in der Proviantbachstraße beruhigte sich die Situation dann recht schnell, sagte ein Polizeisprecher. In einem Bus wurden einzelne Flüchtlinge verlegt. (möh)

Lesen Sie auch: 22-Jähriger muss nach Schlägerei am Augsburger Königsplatz ins Gefängnis

Themen folgen