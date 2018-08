vor 45 Min.

Proviantbach und Co.: Was man im Sommer in Augsburg alles erlebt

Der Sommer beschert so schöne Momente. Warum eine Brille im Herkulesbrunnen Laune macht und nach einem Bad im Proviantbach das dicke Ende kommt.

Von Ina Marks

Sie beklagen sich über diesen Sommer? Weil er so unendlich heiß ist? Dann sollten sie mal den Judenberg in der Altstadt besuchen. Dort hängt etwas an einer Hauswand, das mich bei Sommer-Jammerei einnordet.

Hin und wieder hadere ich nämlich auch mit dem Grillmodus da draußen. Vor allem wenn ich nachts keinen Schlaf finde und tagsüber permanent mit einem Steffi Graf-Gedächtnis-Schweißstirnband herumlaufen könnte. Aber hey, dann denke ich an dieses Ding an der Hauswand und freue mich über die Hitze. Aber dazu später mehr. Tatsächlich liebe ich den Sommer in Augsburg. Er beschert so schöne Momente. Wie neulich abends auf der Maxstraße.

Sitzen am Herkulesbrunnen und die Maxstraße genießen

Vergeblich suche ich mit Freunden in einer der Kneipen einen freien Platz. Überall ist es voll mit denen, die schon früher Feierabend hatten. Aber in der „Not“ entstehen oft die besten Ideen. Wir besorgen kalte Getränke und setzen uns an den Rand des Herkulesbrunnens. Wild, oder? So wie es das Partyvolk am Wochenende immer macht. Das ist allerdings wesentlich jünger. Wir sind dafür gesitteter. Na ja, nicht ganz. Aber dass die Sonnenbrille von einem von uns plötzlich im Brunnen landet, ist wirklich keine Absicht. Wir schauen blöd. Das geht bei Sonnenlicht ohne Brille besonders gut.

Mit allen Armen und Beinen die wir haben, fischen wir nach der schwarzen Ray-Ban. Wir lachen und werden wieder zu Kindern. Hosen, Hemden und T-Shirts sind nass. Wen kümmert es - es ist Sommer. Und der macht Spaß. Große Freude bereitet derzeit auch der Proviantbach. Zumindest flussabwärts.

Bei den vielen Bäumen am Bach (liebe Stadt, bitte jetzt auf keine doofen Ideen kommen) lässt es sich dort bei Saunatemperaturen hervorragend aushalten. Was für ein Genuss es ist, in den kühlen Kanal zu springen und sich abwärts treiben zu lassen. Am liebsten würde ich nicht mehr aussteigen. Das hat auch einen anderen Grund.

Denn das Blöde ist: Nach dem Ausstieg muss ich auf der schmalen Liegewiese zurück zu meinem Platz laufen. Im Bikini. An vielen Menschen vorbei. Und ja, ich werde dabei von zig Sonnenanbetern gemustert. Das liegt jetzt nicht an mir. So ergeht es jedem, der den Proviantbach-Laufsteg, der von Zuschauern links und rechts gesäumt ist, entlang schreitet. Fehlt nur noch, dass Bewertungstafeln von 1 bis 10 gezückt werden. Oder Heidi Klum, die am Ende des Proviantbach-Laufstegs steht und kreischt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Ich habe schon mal versucht gegen die Strömung zurück Richtung Platz zu schwimmen. Vergessen Sie es. A propos schwimmen.

Riesiger Fisch taucht im Ilsesee auf

Neulich am Ilsesee fällt mir diese Flut an pinken Flamingo-Schwimmreifen auf. Ich weiß nicht, ob man das soziologisch interpretieren muss. Früher hatten wir noch aufblasbare, grüne Krokodile, die die Zähne fletschten. Alle verweichlicht heutzutage. Ich nehme mich da nicht aus. Denn als der Rücken eines riesigen Fisches im See vor meiner Nase auftaucht, schwimme ich so schnell an Land zurück, wie noch nie. In dem Moment hätte ich auch den Proviantbach stromaufwärts gepackt. Doppelschwör. Entschuldigung, ich drifte ab. Dabei wollte ich noch zum Judenberg kommen.

Die Mahnung hängt hier in Form einer vergessenen Weihnachtsbeleuchtung: Der Winter kommt. Bild: Ina Marks

Dort hängt nämlich die Mahnung, dass wir den Sommer trotz Hitze genießen sollten: eine vergessene Weihnachtsbeleuchtung. Der Winter steht vor der Tür. Gar keine Frage.

