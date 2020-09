vor 1 Min.

Prozess: Ein Mann soll seine Freundin beim Sex verletzt haben

Plus Ein Motivationstrainer wird angeklagt, weil er eine Frau unter anderem gegen den Kehlkopf geschlagen haben soll. Vor Gericht geht es um eine Beziehung der speziellen Art.

Von Michael Siegel

Am Ende stand „nur“ eine Geldstrafe von 2250 Euro wegen zweier Fälle von Körperverletzung. Es hätte vor dem Augsburger Amtsgericht aber auch anders kommen können für einen aus dem Internet bekannten Erfolgscoach und Motivationstrainer. Die Staatsanwältin hatte mehr als zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe gefordert für den 44-Jährigen aus München, dem vorgeworfen wurde, seine 20 Jahre jüngere Freundin in Augsburg gefährlich am Kehlkopf verletzt zu haben. Auch die Beziehung der speziellen Art war Gegenstand des Prozesses vor dem Schöffengericht.

Auch ein "Würge-Sexspielzeug" soll in der körperlichen Beziehung des Angeklagten mit seiner damaligen Freundin zum Einsatz gekommen sein. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Ende 2019 wurde der Angeklagte auf dem Weg zu einer Geschäftsreise nach Dubai deshalb am Münchner Flughafen festgenommen und landete für mehr als zwei Wochen in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Der verheiratete Familienvater soll an seiner Augsburger Freundin aus vergangener Zeit Gewalttaten begangen haben. Ein Vorwurf, den der Mann vor Gericht so aber nicht gelten lassen wollte. Er vermutet, dass seine Ex-Freundin sich rächen wolle, weil er seine Familie für sie nicht habe verlassen wollen.

Die Beziehung begann im Jahr 2017 – es gab schon anfangs Streit

Die Beziehung beider, so ergibt es die Anhörung der Beteiligten, begann 2017. Es gibt schon anfangs Streit, weil die Frau nicht mit dem Rauchen aufhören will. Einmal soll der 44-Jährige sie deshalb auch geohrfeigt haben. Deutlich heftiger ging es im Juli 2018 in der Wohnung der Frau zur Sache. Der Angeklagte sah sich durch Aufmunterungen der Frau – zumeist über Handy-Nachrichten – zu mehr Härte beim Sex animiert. Bei einvernehmlichen Praktiken habe seine Freundin blaue Flecken, Rötungen oder Striemen davon getragen, sagte er. Die Sache mit dem Kehlkopf rühre von der Verwendung eines Würge-Sexspielzeugs her. Der Angeklagte sagte, selbst nach dieser Nacht sei das Verhältnis nicht schlecht geworden. Er habe sich um ihre Schmerzen kümmern wollen, habe einen Klinikbesuch angeregt. Man habe weiter Kontakt gehabt, Reisen im In- und Ausland unternommen.

Prozess wegen Körperverletzung: Härtere Praktiken beim Sex

Die Frau, heute 25, bestätigte, dass man auch an diesem Julitag Sex miteinander gehabt habe. Sie habe ihn ganz für sich alleine gewinnen wollen und deshalb rabiateren Sexualpraktiken zugestimmt. Ohne große Freude ihrerseits habe sie mitgemacht. Dass sie selbst den Angeklagten zu härteren Praktiken ermuntert habe, erklärte die Frau mit dem „Umkehrprinzip“. Sie habe den Eindruck gehabt, dass immer, wenn sie zu etwas Zustimmung signalisiert habe oder wenn sie zeigte, keine Angst vor etwas zu haben, das Interesse des Mannes daran erlösche. Auf diese Weise habe sie versucht, seinen wiederkehrenden Wünschen nach harten Sexualpraktiken zu entgehen.

Nach dem Aus der Beziehung wendet sich die Frau an die Polizei

Nach dem Ende der Beziehung Ende 2018 zog die Geschädigte zu ihren Eltern nach Franken. Dort wandte sie sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Grundlage der Ermittlungen war ein schriftliches Gedächtnisprotokoll, das die Frau für die Polizei geschrieben hatte. In seinem Plädoyer warf Verteidiger Sven Theobald der Frau mehrfache Lügen vor. Außer der „Watschn“ wegen des Rauchens, die auch der Angeklagte eingeräumt hatte, forderte Theobald, die weiteren Anklagepunkte einzustellen. Staatsanwältin Sabine Abt-Schmerer hatte dies in ihrem Plädoyer anders gesehen.

Die Folgen einer speziellen Liebesbeziehung haben nun in Augsburg die Justiz beschäftigt. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

Sie sah die Anklage durch die Aussagen der Geschädigten sowie weiterer Zeugen als erwiesen an und forderte eine Haftstrafe. Das Gericht um Vorsitzende Richterin Sandra Dumberger tat sich jedoch schwer mit manchen Aussagen der Geschädigten. Es sah zwei Fälle der Körperverletzung als bewiesen an, darunter die Ohrfeige. Dafür verhängte das Gericht eine Geldstrafe von 2250 Euro. Für andere Übergriffe fehlten dem Gericht die eindeutigen Beweise und entschied deshalb im Zweifel für den Angeklagten.

