Prozess: Eine Hochzeitsfeier endet mit Massenrauferei

Es sollte der schönste Tag des Lebens sein, dann läuft alles schief: Familien prügeln sich, die Braut fällt in Ohnmacht, der Bräutigam verliert die Nerven.

Von Klaus Utzni

Die Hochzeit zählt gemeinhin zu den besonders schönen Augenblicken im Leben zweier Menschen. Für ein türkisches Brautpaar aber wurde die Vermählungsfeier zu einem wahren Alptraum. Das rauschende Fest Anfang Oktober 2016 in der Gaststätte beim Rosenaustadion endete mit einer Massenrauferei. Gäste griffen die Vier-Mann-Band an. Die Braut fiel in Ohnmacht, der Bräutigam rastete aus und musste von der Polizei an Händen und Füßen gefesselt werden. Jetzt, beinahe drei Jahre später, war die aus dem Ruder gelaufene Feier Thema eines Prozesses vor Amtsrichterin Sandra Dumberger.

Als die Band aufhörte, ging es los

Der Bräutigam, 29, (Verteidigerin: Mandana Mauss) und ein Verwandter, 31, der Braut (Anwalt: Moritz Wahlster-Bode) haben Einspruch gegen Strafbefehle wegen Widerstands, Körperverletzung, beziehungsweise Körperverletzung und Sachbeschädigung eingelegt. Rund 300 Gäste hatten damals zunächst völlig friedlich und „glücklich“, wie einer der Musiker heute sagt, gefeiert. Um Mitternacht, noch rund 30 Gäste sollen anwesend gewesen sein, machte die Musik Schluss. Zum Unwillen einiger Gäste aus dem Verwandtschaftskreis der Braut. Der 31-jährige Angeklagter ging zur Bühne, verlangte von der Band, noch ein traditionelles Lied aus seiner türkischen Heimatstadt zu spielen. Ein Musiker bedauerte: Man kenne das Lied nicht. Die Weigerung war quasi der Startschuss für das nun folgende Drama.

Der Angeklagte soll nun ein Kabel aus der Verstärkeranlage der Band herausgerissen haben. Ein Keyboard und eine Violine fielen zu Boden, der Mikrofonständer wurde ramponiert. Die Stiefschwester des Bräutigams wollte die Szene beruhigen. Sie erinnert sich nun als Zeugin, dass es der Angeklagte war, der sie mit einem Ellbogenstoß am Kopf traf. „Ich fiel zu Boden und wurde ohnmächtig“. Auf einmal entbrannte eine Schlägerei zwischen Angehörigen der Familien von Braut und Bräutigam, die Polizei wurde alarmiert.

Die Braut fällt in Ohnmacht

Fatal: Die Braut regte sich so auf, dass sie in Ohnmacht fiel, zum Rettungswagen getragen werden musste. Was wiederum dem Bräutigam den letzten Nerv kostete. Er wollte zu seiner Frau, legte sich mit den Sanitätern an, musste von der Polizei mit erheblichen Mühen aus dem Fahrzeug gezogen und gefesselt werden. Dabei verletzte der Bräutigam einen Beamten durch einen Faustschlag, riss ihm einen Büschel Haare aus, eine Polizistin bekam Tritte ab. Inzwischen hat er sich entschuldigt, insgesamt 1000 Euro Schmerzensgeld bezahlt. „Ich wollte doch nur zu meiner Frau, das müssen die Polizisten falsch verstanden haben. Ich hatte einfach die Fassung verloren und bin Amok gelaufen“, sagt der Bräutigam. Er glaubt, dass sich die beiden Familien schon zuvor nicht gut verstanden haben und es eventuell schon vorher geplant gewesen sei, Streit zu entfachen.

Für den Bräutigam wird es teuer

Der mitangeklagte angebliche Onkel der Braut bestreitet rundweg die Vorwürfe. Nicht er, sondern ein anderer Onkel haben die Musiker angegriffen. Dem widerspricht einer der Bandmitglieder, der als Zeuge gehört wird. Bis Mitternacht habe eine Superstimmung geherrscht, außer an einem Tisch, an dem der zweite Angeklagte gesessen habe. Der sei der Aggressor gewesen. Der Zeuge allerdings räumt ein, schon kurz nach dem Vorfall Fotos von der Familie des Bräutigams zugeschickt bekommen zu haben, auf dem der Angeklagte abgebildet war. Für Richterin Dumberger sind Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen der Grund für eine Anregung, das Verfahren gegen den zweiten Angeklagten einzustellen, was schließlich mit Zustimmung von Staatsanwältin Julia Egermann auch geschieht. Für den Bräutigam allerdings fordert die Anklägerin eine Geldstrafe von 3600 Euro. Richterin Dumberger findet für den Bräutigam etliche Milderungsgründe, da dieser aber gleich zwei Polizisten verletzt habe, verurteilt sie ihn zu einer Geldstrafe von 3200 Euro (80 Tagessätze zu je 40 Euro). Wobei sie einräumt: „Das ist für ihn sicher ein unbefriedigendes Ergebnis“.

