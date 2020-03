Prozess: Gericht gibt Auto-Poser seinen Führerschein zurück

Plus Ein 22-Jähriger muss sich in Augsburg wegen „verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ vor Gericht verantworten - und kommt glimpflich davon.

Ein sogenannter Deal vor Gericht hat möglicherweise einem 22-jährigen Angeklagten vor dem Amtsgericht den Job gerettet. Der gelernte Immobilienkaufmann war im vergangenen Jahr mit einem 510-PS-Mercedes zu schnell auf der Augsburger Schleifenstraße unterwegs gewesen. Der Angeklagte musste deswegen später den Führerschein abgeben, was ihn bereits einen Job gekostet hatte. Darum ging es nun vor Gericht.

Es war im Juni vergangenen Jahres, er und weitere Kollegen der Motorradkontrollgruppe der Augsburger Polizei seien auf Steife gewesen, schilderte ein 49-jähriger Polizeibeamter gegenüber Amtsrichter Thomas Müller-Froelich im Zeugenstand. Vor Dienstschluss gegen 22 Uhr Freitagabend habe man noch einen Blick auf die „Poser-Szene“ in der Maxstraße werfen wollen – und bereits im Bereich der Eserwallstraße sei die Polizei auf reifenquietschende Sportwagen aufmerksam geworden.

Ein Rennen auf der Augsburger Schleifenstraße

Er sei einem Jaguar und einem weißen Mercedes, dem Fahrzeug des Angeklagten, gefolgt, so der Polizist, dabei sei es mehrfach zu auffälligem Motorenröhren gekommen. Auf der Schleifenstraße sei es Richtung Lechhausen weitergegangen. Weil der Mercedes im Tempo-60-Bereich recht gemäßigt gefahren sei, habe er, der Motorrad fahrende Zivilpolizist, gedacht, er sei „aufgeflogen“ und habe schon abdrehen wollen. Da habe er bemerkt, dass der Mercedesfahrer unmittelbar hinter dem „Superblitzer“ an der Einmündung Hofrat-Röhrer-Straße auf der vierspurigen Straße deutlich langsamer geworden sei.

Erst auf Höhe eines Superblitzers wurde der Fahrer langsamer. Bild: Peter Fastl





Dann aber sei er mit Vollgas und extrem beschleunigend in den Theodor-Wiedemann-Tunnel hineingefahren, wo Tempo 50 gilt. Erst an der Ampel Provinostraße habe das Motorrad aufschließen und er den Mercedesfahrer zum Anhalten veranlassen können, so der Polizist. Etwas anders hatte der Angeklagte seine Fahrweise dem Richter geschildert. Ja, er habe etwas langsamer fahren müssen, und es stimme auch, dass er anschließend beschleunigt habe. Aber maximal bis auf 75 oder 76 Stundenkilometer, so der Angeklagte. Vom Polizisten sei ihm nach dem Anhalten vorgehalten worden, er sei mindestens 120 Stundenkilometer schnell gewesen, so der 22-Jährige. Davon habe der Beamte ihm wegen des nicht geeichten Motorrad-Tachos 20 Prozent „Rabatt“ gewährt.

Raser in Augsburg: Die Polizei konnte den Fall vor Ort nicht klären

Der Polizeibeamte bestätigte diese Art von Beweismittel vor Gericht. Wegen des uneinsichtigen Verhaltens des Angeklagten sei es an Ort und Stelle selbst für vier Polizisten nicht möglich gewesen, die Angelegenheit zu regeln. Deswegen war die Sache bei der Staatsanwaltschaft gelandet, deswegen wurde der Führerschein des Angeklagten im vergangenen September eingezogen. Und der 22-Jährige war postwendend seinen ersten Job los, für den er den Führerschein zwingend gebraucht habe.

An dieser Stelle bat Verteidiger Moritz Bode um ein Rechtsgespräch zwischen der Verteidigung, dem Richter und Staatsanwältin Beate Christ. Dabei gelang es dem Anwalt, seinem Mandanten umgehend zu seinem Führerschein zu verhelfen. Richter Thomas Müller-Froelich verkündete die hinter verschlossener Tür gefundene Entscheidung: Der Angeklagte bekommt seinen Führerschein zurück. Er verzichtet auf Schadensersatz für Verluste, die er bis dahin wegen des Entzugs der Fahrerlaubnis erlitten hatte. Der Angeklagte bezahlt eine Geldauflage von 400 Euro für das „Haus der Kinder“. Dafür wird das Verfahren vorläufig, nach dem Bezahlen der Geldauflage endgültig eingestellt.

Es war wohl vor allem die etwas schwierige Beweissituation zur gefahrenen Geschwindigkeit, die zu der Entscheidung geführt hat. Hätten die Ermittlungsbehörden den Führerschein des Mannes weiter einbehalten, wäre der Angeklagte auch seinen zweiten Job losgeworden, weil sein Arbeitgeber eine Weiterbeschäftigung vom Ausgang des Gerichtsverfahrens abhängig gemacht habe, sagte Anwalt Bode nach der Verhandlung.

Lesen Sie auch: