Prozess: Missbrauch nach dem Flaschendrehen?

Plus Ein 41-jähriger Mann steht in Augsburg vor Gericht, weil er eine schlafende Frau vergewaltigt haben soll. Im Prozess gibt es Verständigungsschwierigkeiten.

Es war ein langer Abend für die 24-Jährige, den 41-jährigen Angeklagten, dessen Kumpel und eine Freundin. Gemeinsam hatte man zunächst in einem Lokal in der Jakoberstraße gefeiert, anschließend in der Wohnung des Kumpels im Herrenbach mit Flaschendrehen weitergemacht. Dort legte man sich in der Nacht zum Schlafen – was zumindest die alkoholisierte Geschädigte auch tat. Der Angeklagte soll die Gelegenheit genutzt haben, sich über die Frau herzumachen und sie zu missbrauchen.

Nachdem er der Frau die Unterhose herunter gezogen hatte, drang er in die Schlafende ein, um mit ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, so lautet der Vorwurf. Dadurch wurde die Frau wach, sie habe zunächst mit Worten versucht, den Mann loszuwerden. Sie solle sich entspannen, habe seine Antwort gelautet, während er sein Tun zunächst fortsetzte. Erst als die Frau strampelte und sich zur Wehr setzte, habe der Mann von ihr abgelassen. So sagte es die Anklageschrift. Und so ähnlich sagte es nach Worten von Nebenklagevertreterin Silvia Wunderle auch deren Mandantin, die 24-jährige Geschädigte, aus. Für die Vernehmung der Auszubildenden war die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden.

Angeklagter sagt aus, der Sex sei einvernehmlich gewesen

Dass es zum sexuellen Kontakt gekommen war, bestätigte auch der 41-jährige Angeklagte, allerdings habe der mit dem Einverständnis der Frau stattgefunden.

Dann kam die 45-jährige Freundin mit ihrer Zeugenaussage, aufgrund derer der Prozess schließlich unterbrochen wurde. Ja, man habe zu viert zunächst in einem Lokal gefeiert, so die Frau. Dann habe man in eine Disco weiterziehen wollen, die aber geschlossen war. Also sei es in die Wohnung des Kumpels des Angeklagten gegangen. Dort habe man Flaschendrehen gespielt, solange bis die beiden Männer nur noch die Unterhosen, die beiden Frauen nur noch Slips und BH anhatten. Dann habe sie selbst nicht weiterspielen wollen, sie sei müde gewesen. Schon zu diesem Zeitpunkt, so machte die Zeugin glauben, hätten sich der Angeklagte und die 24-Jährige mehrmals geküsst.

Augsburg: Morgens um 5 Uhr den Drink-Service gerufen

Gegen 5 Uhr früh habe man noch einen Drink-Service nach Nachschub angerufen und sich dann auf einem L-förmigen Sofa zum Schlafen gelegt. Sie, die Zeugin, zusammen mit dem Kumpel, auf der anderen Seite nebeneinander der Angeklagte und die Geschädigte. Während sie dem Kumpel klargemacht habe, dass sie keinen Sex wolle, sei es nebenan zur Sache gegangen.

Nun wurde es für vorsitzenden Richter Dominik Wagner schwierig. Mehrfach schon hatte er sich bei der Zeugin rückversichert, dass diese verstanden hat, was er gefragt habe. Und nicht immer eine passende Antwort bekommen. Auch nicht passend zu dem, was sie im Vorfeld bei der Polizei ausgesagt hatte. Nachdem der Richter noch kurz zuvor überzeugt gewesen war, dass man die Zeugin ohne Dolmetscher anhören könne, änderte sich nun seine Ansicht. Richter Wagner verfügte, die 45-jährige Zeugin zum Fortsetzungstermin erneut zu laden. Dann mit Thai-Dolmetscher, um sicherzustellen, dass die Frau exakt verstehe, was das Gericht von ihr wissen will. Zur Fortsetzung soll der Kumpel des Angeklagten vom Gericht angehört werden.

