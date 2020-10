vor 16 Min.

Prozess: Missverständnis führt zu dramatischer Verfolgungsjagd

Plus Die Polizei hält einen jungen Mann für einen Einbrecher, doch der rennt aus einem anderen Grund davon. Die bizarre Verfolgungsjagd in Augsburg wurde vor Gericht aufgerollt.

Von Klaus Utzni

Er war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und hat überdies falsch reagiert. Weil ihn die Polizei für einen Einbrecher hielt, er aber aus einem ganz anderen Grund davonrannte, kam es vor einem Jahr zu einer durchaus dramatischen Verfolgungsjagd, bei der der heute 20-Jährige von einer Brüstung vier Meter tief hinab fiel, zum Glück aber auf einer Biomüll-Tonne landete.

Grund für die Flucht: Der junge Mann trug in einem Brustbeutel 0,8 Gramm Marihuana mit sich herum und hatte geglaubt, die Polizei wolle ihn deshalb festnehmen. Das beiderseitige Missverständnis mündete in einem Prozess vor Jugendrichter Günther Baumann mit einer von Staatsanwalt Andreas Roth verlesenen Anklage, die es in sich hatte: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, vorsätzliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und unerlaubter Besitz von Rauschgift.

Verfolgungsjagd nach Einbruchsalarm in Augsburger Drogeriemarkt

An jenem 9. Oktober 2019 um 20.46 Uhr lief bei der Polizei ein Einbruchsalarm in einem Drogeriemarkt auf. Eine Funkstreife, die sofort vor Ort war, entdeckte auf der Rückseite des Geschäfts drei Männer. Für die Ordnungshüter war klar: Das müssen die Einbrecher sein. Einer der Verdächtigen ergriff sofort die Flucht, es war der nun Angeklagte. Ein Beamter hinterher. Der konnte den spurtenden Mann zwar einholen, griff nach ihm, stürzte bei einem Handgemenge, zerriss sich die Hose, verletzte sich leicht an beiden Beinen und an einer Hand. Die weitere Verfolgungsjagd entwickelte sich dramatisch.

Der vermeintliche Einbrecher wollte von einer Brüstung hinab springen. Der Polizist packte ihn, der Flüchtende riss sich los und fiel hinab – vier Meter tief auf eine Mülltonne. Dann rannte er – unverletzt – davon, konnte aber später durch Zeugen ermittelt werden. Auf der Flucht hatte der Mann sich eines Brustbeutels entledigt, in dem sich 0,8 Gramm Marihuana befand. Das große Missverständnis klärte sich am Ende. Der junge Mann war beileibe kein Einbrecher. Denn der Alarm stellte sich als Fehlmeldung heraus.

Der erfahrene Jugendrichter Günther Baumann lenkte den Fall trotz der umfangreichen Anklage auf das richtige Gleis. Der Angeklagte (Verteidiger: Ralf Schönauer) gestand, belegte durch ein Attest, dass er nun drogenfrei lebt. Die Rechnung der Polizei für die zerrissene Hose des Beamten über 145,09 Euro hat er inzwischen brav bezahlt. Die Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe hatte – abgesehen von der Drogengeschichte – nur Lob parat. Das Gericht ordnete im Urteil 48 Stunden soziale Hilfsdienste an und ermahnte den jungen Mann, künftig „keinen Blödsinn mehr zu machen“. Der nahm den Schuldspruch sofort an.

