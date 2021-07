28-Jähriger stirbt nach Messerstich an Haltestelle: "Wollte ihn nicht töten"

Mit einem Messerstich wurde Stefan D. an einer Haltestelle in Augsburg-Pfersee getötet. Heute hat der Mordprozess gegen eine 20-Jährige begonnen.

Ein Streit an einer Bushaltestelle eskaliert zum blutigen Verbrechen: Im Augsburger Stadtteil Pfersee geriet im November 2020 der 28-jährige Stefan D. mit einem Pärchen in Streit. Unvermittelt soll die damals 19-jährige Fabienne K. mit einem Messer zugestochen haben. Stefan D. starb innerhalb weniger Minuten. Heute beginnt der Prozess gegen die inzwischen 20-jährige Frau vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts. Die Anklage lautet auf Mord.

Angeklagte äußert sich im Mordprozess zu den Vorwürfen

Fabienne K. berichtet zum Prozessbeginn von sich und von jenem verhängnisvollen Tag im November, als sie Stefan D. an der Bushaltestelle in Pfersee erstochen haben soll. "Ich wollte ihn nicht töten. Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder glücklich werden kann", sagt die 20-Jährige. Von der Staatsanwaltschaft wird Fabienne K. jedoch beschuldigt, Stefan D. heimtückisch getötet zu haben. Die Angeklagte habe gewusst, dass Stefan D. nicht mit einem Angriff auf sein Leben rechnen würde, und habe beabsichtigt, diesen Umstand auszunutzen. Sie habe mindestens billigend in Kauf genommen, den Angeklagten zu töten, wie es in der Anklage heißt.

Der Prozess wird vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts verhandelt. Foto: Silvio Wyszengrad

Der Verteidiger der Angeklagten, Werner Ruisinger, hatte im Vorfeld berichtet, seine Mandantin habe einen Rucksack voller Probleme zu tragen. Beim Prozessstart vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts wird klar, was der Verteidiger damit meinte. Fabienne K. berichtet von einem schwierigen Verhältnis zu ihrer Mutter. Wie sie vor Gericht erzählt, war sie in der Jugend in psychologischer Behandlung, war auch zwischenzeitlich im Josefinum und zwei Mal im BKH - sie habe am Borderline-Syndrom gelitten, habe Medikamente erhalten.

Zwei Mal sei sie als Jugendliche vergewaltigt worden. Einmal während ihres Aufenthalts im Bezirkskrankenhaus, einmal bei einem Jungen in der Wohnung, den sie auf einer Party kennen gelernt hatte. Deshalb habe sie immer ein Taschenmesser bei sich gehabt.

Fabienne K. hat der Mutter des Opfers einen Brief geschrieben

Am Ende des 1. Verhandlungstages übergibt Fabienne K. dem Richter einen Brief, den sie an die Mutter des Opfers geschrieben hat. Darin steht, dass sie leider nicht mehr rückgängig machen kann, was geschehen ist. Auch, dass dieser Brief kein Schadensersatz sein kann und dass sie für ihre Tat gerade stehen will. Die Mutter des Getöteten nahm den Brief, den der Richter mit ihrer Einwilligung verlas, zur Kenntnis. Haben wollte sie ihn aber nicht.

Der tödliche Messerstich löste in Augsburg große Betroffenheit aus. Grablichter wurden an die Haltestelle im Augsburger Stadtteil Pfersee gestellt, an der sich die Bluttat abgespielt hatte. Auch die Frage nach der Sicherheit im öffentlichen Raum rückte nach dem Verbrechen in den Fokus.

Tödlicher Messerstich an Bushaltestelle: So läuft der Prozess in Augsburg

Fabienne K. sitzt seit der Tat im Aichacher Gefängnis. Die Anklage wegen Mordes wurde rund fünf Monate nach der Tat erhoben. Da Fabienne K. jünger als 21 ist, könnte sie nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden. Dann wäre bei Mord eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren möglich. Im Vorfeld hatte bereits ein Psychiater geprüft, ob die junge Frau schuldfähig ist. (AZ)