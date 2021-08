31-Jähriger Augsburger missbraucht die Polizei als Türöffner

Plus Das Augsburger Amtsgericht verurteilt einen 31-Jährigen wegen missbräuchlicher Verwendung des Notrufes. Er hatte sich ausgesperrt und täuschte einen Notfall vor.

Eine Milchmädchenrechnung: 6000 Euro Strafe muss ein 31-jähriger Mann aus Augsburg zahlen, der sich den Schlüsseldienst sparen wollte. Einen entsprechenden Strafbefehl erhält der Angeklagte, der gegenüber der Polizei einen Notfall vortäuschte, nachdem er sich Sonntagabend aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte.