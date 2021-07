39-Jähriger in Augsburg verurteilt: Leihautos nach Serbien verschoben

Plus Als sie Autos anmieten, legen Mitglieder einer Bande gefälschte Pässe vor. Dann werden die Fahrzeuge ins Ausland verschoben. Ein Mann stand nun in Augsburg vor Gericht.

Jedes Jahr verschwinden in Deutschland rund 15.000 Autos auf Nimmerwiedersehen. Die gestohlenen oder unterschlagenen Fahrzeuge werden in Länder des ehemaligen Ostblocks, auf den Balkan oder nach Afrika verschoben. Darunter sind auch rund 500 Leihwagen, die mit gefälschten Ausweisen angemietet und nicht mehr zurückgebracht werden. Wie simpel das funktioniert, zeigt ein Fall, der bei Amtsrichterin Rita Greser aufgerollt wurde und der schon sechs Jahre zurückliegt.