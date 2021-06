Prozess in Augsburg

26.06.2021

Angeklagter zu Schüssen im Netto am Kö: "Ich wollte erschossen werden"

Wollte der junge Mann, der in einem Supermarkt auf Polizisten losging, sich erschießen lassen?

Plus Im Prozess um Schüsse im Netto am Augsburger Königsplatz gibt ein Psychiater die Version des Angeklagten wider. Ein zweiter Gutachter glaubt aber nicht an suizidale Gedanken.

Von Klaus Utzni

Im Prozess um die Schüsse auf einen Ladendieb im Netto-Supermarkt am Königsplatz im Juni 2020 sind erstmals die möglichen Motive des Angeklagten zur Sprache gekommen. In der Untersuchungshaft im Gefängnis München-Stadelheim sagte der 20-Jährige gegenüber dem forensischen Psychiater Cornelis Stadtland, das Leben habe für ihn keinen Sinn mehr gemacht, er habe sich von der Polizei "umbringen lassen wollen". Deshalb sei er mit einem Messer in der erhobenen Hand auf Polizisten zugegangen. Zugleich hatte er dem Gutachter versichert, er habe weder einen Polizisten verletzen noch töten wollen. "Ich wollte nur selbst sterben." Ein zweiter Sachverständiger ist sich allerdings ziemlich sicher, dass der Angeklagte zur Tatzeit keine suizidalen Gedanken gehegt hatte.

