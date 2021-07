Prozess in Augsburg

Angst vor Männern: Angeklagte gibt im Messerstich-Prozess Einblick in ihr Leben

Plus Sie ist 20 Jahre alt und soll einen Mann ermordet haben: Im Prozess um den Messerstich an einer Haltestelle in Pfersee erzählt Fabienne K., wie es zum tödlichen Vorfall kam.

Von Ina Marks

Fabienne K. spricht leise. "Ich hatte immer ein Taschenmesser dabei, weil ich Angst hatte." Angst vor Männern. Zwei Mal sei sie als Jugendliche vergewaltigt worden. Einmal während ihres Aufenthalts im Bezirkskrankenhaus, einmal bei einem Jungen in der Wohnung, den die Augsburgerin auf einer Party kennengelernt hatte. Die 20-Jährige, die wegen Mordes an Stefan D. angeklagt ist, hat ihre lila gefärbten, langen Haare zu zwei Zöpfen gebunden. Sie trägt ein weißes Hemd, eine schwarze Hose, ihre Augen hat sie mit schwarzem Kajal dick umrandet. Anwalt Werner Ruisinger, der die Beschuldigte zusammen mit seinem Kollegen Florian Schraml verteidigt, hatte im Vorfeld berichtet, seine Mandantin habe einen Rucksack voller Probleme zu tragen. Beim Prozessstart vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts wird angesprochen, was der Verteidiger damit meint.

