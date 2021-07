Prozess in Augsburg

vor 27 Min.

Augsburger Tankstellenzündler verurteilt: "Sie wollten keinen großen Bumm"

Das Augsburger Landgericht hat einen 26-Jährigen nun zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, nachdem er versucht hatte, an einer Tankstelle Feuer zu legen.

Plus Ein 26-Jähriger hatte an einer Tankstelle versucht, Benzin zu verspritzen und Feuer zu legen. Warum der Vorwurf des versuchten Mordes fallengelassen wurde.

Von Michael Siegel

Angeklagt worden war er wegen versuchten Mordes. Verurteilt worden ist jetzt ein 26-jähriger Verkäufer zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte im Februar versucht, an einer Tankstelle in der Schillstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen Benzin zu verspritzen und so Feuer zu legen.

