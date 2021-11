Augsburger Unternehmer betrügt bei Corona-Subventionen

Plus Ein Augsburger musste sich wegen Betrugs bei Corona-Soforthilfen erneut vor Gericht verantworten. Der 45-Jährige wurde jetzt sogar zu einer Haftstrafe verurteilt.

Die Weinproben der Augsburger Weinkellerei waren jedes Jahr ein gesellschaftliches Ereignis. Damit war es vorbei, als das Unternehmen 2013 verkauft wurde. Doch die neuen Besitzer schlitterten bald schon in die Pleite, Gerichtsvollzieher gingen ein und aus. Im März 2020 saßen die Kaufleute auf der Anklagebank und wurden wegen Insolvenzverschleppung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt zu Bewährungsstrafen verurteilt. Am Mittwoch stand einer von ihnen wieder vor dem Amtsgericht.