Prozess in Augsburg

vor 18 Min.

Ausraster in Augsburger Café: Polizist bekommt nun doch eine mildere Strafe

Plus Ein betrunkener Polizist beleidigte eine Frau rassistisch, beschimpfte einen Mann als "Schwuchtel". Die Bewährungsstrafe aus dem ersten Urteil kann er durch die Berufung vermeiden.

Von Peter Richter

Eine abermalige Verurteilung wegen Volksverhetzung hätte für den Polizisten, der diese Woche in Augsburg vor Gericht stand, automatisch das berufliche Aus bedeutet. So aber könnte der heute 45 Jahre alte Angeklagte noch einmal Glück haben. Die 2. Strafkammer des Landgerichts sprach ihn, anders als die Vorinstanz, von diesem Vorwurf frei. Verurteilt wurde der Beamte, der dem mittleren Dienst angehört, dennoch. Betrunken hatte er vor zwei Jahren in einem Café am Augsburger Rathausplatz herumgepöbelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen