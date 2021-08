Bewährungsstrafe: Raser fährt mit Tempo 160 durch die Haunstetter Straße

Plus Weil ein 44-Jähriger durch das nächtliche Augsburg rast, wird er vor Gericht zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Doch er will die Strafe nicht akzeptieren.

Sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Verkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Sachbeschädigung – eine zu hohe Strafe? Jedenfalls nahm ein angeklagter 44-Jähriger, der im Februar 2019 mit annähernd 160 Stundenkilometern durch die nächtliche Haunstetter Straße gerast sein soll, besagtes Urteil nicht an, das jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht gegen ihn verhängt wurde.