Beziehungsstreit unter Männern: Fausthiebe und ein Stoß ins Treppenhaus

Plus Das Augsburger Amtsgericht verurteilt einen gewalttätigen Pfleger zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldbuße. Die Frau sprang ihrem Ex-Partner bei.

Vor der Wohnungstüre steht der „Ex“, in der Wohnung steht ihr aktueller Partner und werdender Vater eines weiteren Kindes. Die Männer geraten in Streit, der Angeklagte „kickt“ den Geschädigten die Treppe hinunter. Jetzt wurde der Täter vor dem Augsburger Amtsgericht zu einer Bewährungs-Freiheitsstrafe von einem Jahr sowie einer Geldauflage von 2000 Euro verurteilt.