Prozess in Augsburg

vor 31 Min.

Brutaler Überfall als Freundschaftsdienst: Mildes Urteil für junge Schläger

Ein 24-Jähriger warb drei junge Männer an, um mit ihm einen Mann in Augsburg-Lechhausen zu verprügeln.

Plus Drei Teenager verprügeln in Augsburg ein ihnen völlig unbekanntes Opfer. Es dauert, ehe sie identifiziert werden. Hinter der Tat steckte ein eifersüchtiger Mann.

Von Peter Richter

Es ist gegen 22.25 Uhr, als in einer Wohnung in dem Mehrparteienhauses in Lechhausen das Licht ausfällt. Der Mieter, ein 45 Jahre alter Mann, geht in den Keller, will am Stromzähler die Sicherung überprüfen. Im Dunkel der Kellerräume erwarten ihn vier Männer. Wortlos schlagen sie mit Fäusten und einem abgesägten Eishockeyschläger auf ihn ein. Mit Füßen treten die Unbekannten auf den am Boden Liegenden ein. Der 45-Jährige erleidet Platzwunden am Kopf, sie werden später im Krankenhaus genäht. Bevor sie fliehen, nehmen die maskierten Täter dem 45-Jährigen noch sein Handy ab. Hausbewohner, durch den Lärm aufgeschreckt, sehen sie davonrennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen