Prozess in Augsburg

vor 16 Min.

Brutaler Übergriff: Mann schlägt seine Freundin und schleift sie am Auto mit

Plus Ein Paar gerät im Auto in Streit. Die Situation eskaliert und endet für die Frau schmerzhaft. Ihr Lebensgefährte stand dafür nun in Augsburg vor Gericht.

Von Michael Siegel

Als hätte ein Autor eines brutalen Films Regie geführt: Nach einem Streit mit seiner Freundin gibt ein Mann Gas und schleift die Frau mehrere Meter weit mit. Sie erleidet Kopfverletzungen und bleibt bewusstlos liegen. Passiert ist diese Szenerie vergangenes Jahr in der Haunstetter Straße in Augsburg. Der 30 Jahre alte Mann musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

