Augsburg

vor 49 Min.

Geschlagen und zugetreten: Frau nach Eskalation auf Maxstraße vor Gericht

Eine aggressive Frau hatte in einer Juli-Nacht in der Maxstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Unlängst stand sie vor Gericht.

Plus In einer Julinacht 2020 rastet eine junge Frau auf der Maximilianstraße in Augsburg aus. Sie verprügelt nicht nur eine Frau, sondern geht auch auf die Polizei los.

Von Ina Marks

Kariertes Kleid, graues Jacket, klassische, schwarze Pumps: Die Angeklagte erscheint vor dem Augsburger Amtsgericht in einem seriösen Outfit. Das Bild, das die heute 24-Jährige zumindest optisch abgibt, will nicht mit jenem aus einer Julinacht im vergangenen Jahr zusammenpassen, in der sie offenbar zu einer um sich schlagenden Furie wurde. Die Augsburgerin hatte auf der Maximilianstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst, der für Schlagzeilen sorgte. Die Angeklagte musste sich jetzt nicht nur wegen Körperverletzung verantworten.

