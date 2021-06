Gericht verurteilt Stadtrat Peter Hummel wegen Verleumdung und Beleidigung

Plus Der Augsburger Stadtrat Peter Hummel hat WSA-Politiker Peter Grab unter falschem Namen und ohne Grundlage sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Jetzt wurde er verurteilt.

Weil er mittels eines fingierten Briefes einen heutigen Stadtratskollegen fälschlicherweise des sexuellen Missbrauchs an einer Frau beschuldigt hat, hat das Amtsgericht den Augsburger Stadtrat Peter Hummel ( Freie Wähler) zu 13.650 Euro Geldstrafe verurteilt. Hummel, der 2020 als Oberbürgermeisterkandidat antrat, wurde auch für schuldig befunden, unter falscher Identität via Facebook ein ehemaliges Mitglied der Freien Wähler öffentlich als „radikalste Rechtsradikale“ bezeichnet zu haben und sexuelle Anspielungen gemacht zu haben.