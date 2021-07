Prozess in Augsburg

Hat ein Lehrer seine Schülerin belästigt? Augsburger wird nun freigesprochen

Plus Über einen Lehrer des Augsburger Bayernkollegs sind Gerüchte im Umlauf, dann erhebt eine Schülerin Belästigungsvorwürfe. Doch vor Gericht kommt es zum Freispruch.

Von Klaus Utzni

Er soll ihr mit der Hand den Oberschenkel gestreichelt, ihr durchs Haar gestrichen und ihr tief in die Augen geschaut haben. Und dabei soll er sich sexuell erregt haben – so stand es in der Anklageschrift gegen einen 54-Jährigen. Der Vorwurf: sexuelle Belästigung. Dieser Vorwurf, angesiedelt im unteren Bereich der Sexualstraftaten, wäre wohl im Normalfall vor Gericht mit einer Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage aus der Welt geschafft worden. Nicht so in einem Fall, über den Amtsrichterin Teresa Freutsmiedl jetzt urteilen musste. Denn der Angeklagte ist von Beruf Lehrer in Augsburg. Und das mögliche Opfer war seine Schülerin.

