Prozess in Augsburg

06:00 Uhr

Kopfstoß in einer Augsburger Pizzeria: Ein Stammgast schlägt einen Kellner K.o.

In einer Pizzeria in Augsburgs Innenstadt sind ein Stammgast und ein Kellner aneinandergeraten. Der Gast ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Von Klaus Utzni

Auf den Tischen des Augsburger Amtsgerichts landen mitunter skurrile Fälle - Geschichten, wie sie das wahre Leben schreibt. Die Protagonisten sind Menschen, die in einem Moment voller Emotionen das Falsche getan haben. Die Anklage, die diesem Prozess vor Strafrichter Andreas Kraus zugrunde liegt, lautet auf gefährliche Körperverletzung. Deshalb verantworten muss sich ein 51-jähriger Stammgast einer bekannten italienischen Pizzeria in Augsburgs Innenstadt. Er solle, so wirft ihm Staatsanwältin Johanna Thumser vor, einem 60-jährigen Kellner des Lokals im Oktober 2020 einen so heftigen Kopfstoß versetzt haben, dass das Opfer zu Boden stürzte und für Minuten bewusstlos war.

