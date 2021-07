Prozess in Augsburg

Linker Aktivist aus Augsburg wegen übler Nachrede verurteilt

Plus Ein Augsburger Links-Aktivist hatte Beamte des Staatsschutzes in die Nähe des türkischen Militärgeheimdienstes und der "Grauen Wölfe" gerückt. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Der türkische Staatspräsident Recep Erdogan hat unter seinen Landsleuten in Deutschland viele Freunde. Aber nicht nur. Linke Türken unter den Migranten, Kurden, aber auch Aktivisten der einstmals verfolgten Volksgruppe der Aramäer bekämpfen das ihrer Meinung nach faschistische Regime. Vor allem in den sozialen Medien im Internet werden Fehden ausgetragen, Drohungen gepostet. Ein Mitglied des "Volksrats der Suryoye" (Aramäer) soll in diesem Zusammenhang zwei Beamte des polizeilichen Staatsschutzes des Präsidiums in Verbindung mit dem türkischen Militärgeheimdienst "JITEM" gebracht haben, der in den Neunziger Jahren Tausende von Regime-Gegnern umgebracht haben soll. Außerdem sollen die Beamten in Zusammenhang mit einem angeblich versuchten Mordanschlag auf den Aktivsten gebracht worden sein. Der 29-Jährige gebürtige Augsburger Links-Aktivist der Suryoye musste sich deshalb wegen zweifacher übler Nachrede vor Amtsrichter Dominik Semsch verantworten.

