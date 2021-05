Prozess in Augsburg

Massage mit unerwartetem Höhepunkt: Heilpraktiker wird verurteilt

Plus Wegen Schmerzen in der Rippengegend sucht ein Unternehmer immer wieder einen Heilpraktiker auf. Dann kommt es bei einer Massage zu einem unerwarteten Verlauf.

Von Klaus Utzni

Eine gute Massage kann das Wohlbefinden, also die Wellness, fördern. Sie kann aber auch in verschiedensten Formen heilen, Schmerzen lindern, Verspannungen lösen. Ein Unternehmer, 35 Jahre alt, begab sich in die Hände eines Heilpraktikers, weil er jahrelang an unergründlichen Schmerzen unter dem Rippenbogen gelitten hatte. Doch die Massage, bevorzugt in der Leistengegend des Patienten, nahm einen durchaus unerwarteten Verlauf.

