Mehrere Verstöße gegen Corona-Regeln landen in Augsburg vor Gericht

Das wäre sinnvoll gewesen und weiter: wenn man dann auffordet, die Maske anzulegen und dies ohneweitere Diskussionen sofort erfolgt, sollte man nich so kleinlich sein und sofort ein Bussgeld in dieser unverschämtern Höhe verlangen. Dazu kommen ja noch Bearbeitungsgebühren in Höhe von 28,50. Diese, teils recht kleinlichen, Anzeigen der Ordnungskräfte haben bei vielen den Unmut gegen die Behörden gesteigert. Da braucht man sich nicht wundern, wenn es zu Eskalationen kommt. In vielen Ländern, bei denen auch Maskenpficht im Freien herrscht(e), wurden die Ordnungskräfte angewiesen, dass von einem Bussgeld /Anzeige abzusehen, wenn der "Ertappte"" sofort und ohne Ausreden seine Maske anlegt. So hätte man größtenteils in Augsburg auch verfahren können. Aber hier war die "Gier" größer, Geld eintreiben zu können.

