Mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln in Augsburg landen vor Gericht

Plus Mehrere Gerichtsverhandlungen beschäftigen sich mit Verstößen gegen die Corona-Regeln in Augsburg. Für zwei Angezeigte bleibt es bei der Strafe, zwei kommen ohne Strafe davon.

Eine Frau läuft durch die Augsburger Maximilianstraße ohne Mund-Nasen-Maske, weil sie ein Attest hat. Die Auszubildende wird angezeigt, weil ihr Attest nicht vorschriftsgemäß ist – und legt gegen dieses Bußgeld Einspruch ein. Jetzt wurde ihr Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht eingestellt, ebenso wie das einer Kundin der City-Galerie, die ihre Maske schon in der Drehtüre abgenommen hatte. Zwei andere Angezeigte müssen ihr Bußgeld aber auch nach der Gerichtsverhandlung bezahlen.