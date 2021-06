Prozess in Augsburg

28.06.2021

Millionen gebunkert: Welche Rolle spielt der Hintermann im Pflegeprozess?

Plus Augsburger Pflegedienste sollen die Kassen in großem Stil betrogen haben. Nun steht ein 39-Jähriger vor Gericht, der gut sieben Millionen Euro in Bargeld und Gold gebunkert hatte.

Von Jörg Heinzle

Er wirkt wie ein jüngerer Unternehmer, man würde ihm auch abkaufen, der Chef eines kleinen Start-ups zu sein. Er trägt einen eher locker sitzenden Anzug, dazu ein blaues Hemd. In seinem schmalen Gesicht dominiert der dunkle Dreitagebart. Tatsächlich ist Marc S. (Name geändert), 39, ein Multimillionär. Die Ermittler fanden bei ihm Bargeld und Goldbarren im Wert von gut sieben Millionen Euro. Gebunkert hatte er das Geld den Angaben der Ermittler zufolge in seiner Augsburger Wohnung sowie in Schließfächern seiner Eltern, auf die er Zugriff hatte. S. ist für die Ermittler ein dicker Fisch, er ist einer der Hauptbeschuldigten im groß angelegten Ermittlungsverfahren zu Pflegebetrug in Augsburg und München. Die Millionen soll er zu einem großen Teil gescheffelt haben, indem er geschickt Pflegekassen und den Staat betrogen hat, davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Vor dem Landgericht geht es jetzt um die Methoden der „Pflegemafia“ – und um die Frage, ob Marc S. womöglich lange in Haft muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen