Mobbing mit Fake-Accounts? Stadtrat Peter Hummel äußert sich zu Vorwürfen

Der Augsburger Stadtrat und ehemalige OB-Kandidat Peter Hummel steht unter anderem wegen Verleumdung vor Gericht. Was ist dran an den Vorwürfen?

Der Strafprozess, der an diesem Mittwoch vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt wird, wird in der Kommunalpolitik aufmerksam verfolgt - denn der Angeklagte ist Peter Hummel, Stadtrat und ehemaliger OB-Kandidat der Freien Wähler. Hummel wird vorgeworfen, unter anderem andere Menschen unter falschem Namen diffamiert zu haben. Ein Betroffener soll Hummels Stadtratskollege Peter Grab von der Wählervereinigung "Wir sind Augsburg" sein. Hummel hat die Vorwürfe bislang bestritten - und äußerte sich nun auch so vor Gericht. Das sind die Hintergründe.

Zu dem Prozess ist es gekommen, weil Hummel gegen einen Strafbefehl, den das Amtsgericht auf schriftlichem Weg gegen ihn erlassen hatte, Einspruch eingelegt hat. Die Staatsanwaltschaft legt Hummel Verleumdungsdelikte sowie einen Fall von versuchter Erpressung zur Last. Der Strafbefehl sah eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung vor.

Ein Betroffener soll der Augsburger WSA-Stadtrat Peter Grab sein

Der Fall hat vor allem wegen eines Vorwurfs politische Brisanz, es geht um falsche Belästigungsvorwürfe gegen Stadtrat Peter Grab, der für die von ihm gegründete Gruppierung "Wir sind Augsburg" im Stadtrat sitzt. Laut Anklage soll Hummel mit einem Brief, den er unter einer falschen weiblichen Identität verfasst haben soll, Grab fälschlich des sexuellen Missbrauchs bezichtigt haben. Grab wollte zu dieser Zeit eigentlich für den Landtag kandidieren. In einem weiteren Fall soll Hummel in einem sozialen Netzwerk eine Frau diffamiert haben.

Mitglieder von Hummels Stadtratsfraktion Bürgerliche Mitte und der Freien Wähler hatten gegenüber unserer Redaktion betont, dass für Hummel weiter die Unschuldsvermutung gelte. Sollte Hummel aber rechtskräftig verurteilt werden, dürfte es Konsequenzen für die fünfköpfige Fraktion aus Freien Wählern, Pro Augsburg und FDP haben. "Herr Hummel ist nicht Verfasser dieser Nachrichten", sagte Verteidiger Marco Müller. Danach erklärte Hummel, dass etliche andere Personen ebenfalls Zugriff auf die Accounts, die für die Beleidigungen genutzt wurden, gehabt hätten. Er wüsste selbst gerne, wer für die Aussagen verantwortlich sei.

Ein Vorwurf bezieht sich auf den Wahlkampf in Augsburg

In dem Prozess werden jetzt mehrere Zeugen gehört, darunter auch Vorstandsmitglieder der Freien Wähler in Augsburg. Sie sollen zu einem weiteren Punkt der Anklage aussagen. So soll Hummel versucht haben, einem weiteren Stadtratskandidaten, mit dem er sich zerstritten hatte, zu verbieten, das Logo der Freien Wähler im Kommunalwahlkampf 2020 zu verwenden – außer, dieser Stadtratskandidat zahle eine Spende von mehreren Hundert Euro an den Verein der Freien Wähler. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als versuchte Erpressung. Auch diesen Vorwurf bestreitet er. Vorgesehen ist, dass noch an diesem Mittwoch ein Urteil fällt.

Lesen Sie dazu auch