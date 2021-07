Mutter um viel Geld betrogen? Gericht stellt Prozess gegen Tochter ein

Plus Von einem Konto einer 81 Jahre alten Augsburger Seniorin werden 16.000 Euro abgehoben. Die Tochter gerät in Verdacht. Doch vor Gericht wird einiges klar.

Innerhalb von 14 Monaten werden vom Konto einer 81-jährigen Seniorin aus Augsburg 16.000 Euro abgehoben – von der angeklagten 58-jährigen Tochter und einer Enkelin der Geschädigten. Wegen Unklarheiten bei der Beweislage und bei der Anzeigenerstellung wurde das Verfahren gegen die Tochter gegen Bezahlung einer 500-Euro-Geldauflage vorläufig eingestellt.