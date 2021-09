Prozess in Augsburg

Polizist besucht Corona-Demo ohne Maske: Zeigte er ein falsches Attest?

Anti-Corona-Demo in Augsburg: Ein Polizist, der bei einer solchen Kundgebung dabei war und keine Maske trug, soll deshalb jetzt bestraft werden.

Plus Ein Polizist hat nach einem Demobesuch in Augsburg Ärger, weil er keine Maske tragen wollte. Es kommt zum Prozess - und auch dort gibt es Streit um den Mund-Nasen-Schutz.

Von Michael Siegel

Bevor es richtig losgehen konnte, war das Verfahren gegen einen jungen Polizisten, der als Teilnehmer bei einer Anti-Corona-Demo in Augsburg keine Mund-Nasen-Maske getragen hatte, schon wieder beendet - zumindest vorerst. Die Verteidigerin des angeklagten Beamten hatte einen Befangenheitsantrag gegen die Amtsrichterin gestellt, weil diese an der Maskenpflicht im Sitzungssaal festhielt. In dem Verfahren geht es um die Frage, ob der Polizist ein falsches Attest nutze, um keine Maske tragen zu müssen.

