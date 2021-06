Prozess in Augsburg

17:30 Uhr

Polizist schoss auf Dieb im Netto am Kö: Wie kam es zur Eskalation?

Plus Ein Polizeieinsatz wegen eines Ladendiebs am Augsburger Königsplatz im Juni 2020 endete blutig. Ein Beamter schildert vor Gericht, warum er das Feuer eröffnet hat.

Von Ina Marks und Peter Richter

"Es waren 30 Polizisten aufwärts, in voller Montur", so erinnert sich ein Zeuge. Vor dem Netto-Supermarkt am Augsburger Königsplatz, aus dem Rauchschwaden drangen, sah er viele Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, ein Löschfahrzeug der Feuerwehr, Rettungswagen. Schnell versammelten sich Schaulustige. Aus der Menge waren Schreie zu hören, als im Supermarkt geschossen wurde. Kurz darauf wurde ein Mann, von Polizeikugeln getroffen, schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Juni vorigen Jahres hat ein Ladendieb diesen Großeinsatz ausgelöst. Doch wie konnte es so weit kommen, dass ein banaler Diebstahl eines Tetra-Paks Wein -Warenwert ein Euro - derart eskalierte?

Themen folgen