Prozess in Augsburg

vor 41 Min.

Schüsse im Netto am Kö: Angeklagter soll "Ich stech' dich ab, du Arschloch" gerufen haben

Plus Als ein mutmaßlicher Ladendieb im Juni 2020 im Netto am Augsburger Kö mit einem Messer auf Polizisten losgegangen sein soll, schießen diese. Der Prozess offenbart nun neue Details.

Von Jan Kandzora

Andreas L. (Name geändert) geht etwas unsicher in den Gerichtssaal. Er kommt aus der Untersuchungshaft und wird von zwei Polizisten hereingeführt. Wo er hinmuss? Nach vorne, auf den Stuhl, auf dem Angeklagte sitzen. Schließlich ist der 20-Jährige hier Angeklagter. Die Staatsanwaltschaft Augsburg geht davon aus, dass L., 20 Jahre alt, im Juni 2020 versucht hat, Polizisten mit einem Messer anzugreifen, und ihren Tod in Kauf nahm. Zwei der Beamten schossen auf ihn; den Ermittlungen zufolge hatten sie kaum eine andere Wahl. In der Anklage, die Staatsanwalt Benjamin Junghans zum Prozessstart am Mittwoch verliest, wird Andreas L. unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Im Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichtes kommen dabei auch neue, bislang nicht bekannte Details ans Licht, die eine dramatische Situation schildern.

Themen folgen