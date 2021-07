Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Streit im Rotlichtmilieu: Saß ein Bordellchef wegen falscher Vorwürfe in Haft?

Prostituierte in einem Bordell: Saß ein Augsburger Bordellchef wegen falscher Verdächtigung zu Unrecht im Gefängnis? Um diese Frage geht es aktuell in einem Prozess.

Plus Die Hausdame eines Augsburger Bordells behauptete, sie sei von ihrem Ex-Partner und Chef bedroht worden. Die Staatsanwaltschaft geht jetzt davon aus, dass sie den Mann zu Unrecht ins Gefängnis bringen wollte.

Von Michael Siegel

Genau 45 Tage saß ein heute 60-jähriger Augsburger Bordellbetreiber im Jahr 2019 im Gefängnis. Der Mann, der viele Jahre in der Rotlichtszene der Stadt aktiv war, hatte damals ein Steuerstrafverfahren am Hals. Und seine Ex-Partnerin, die in seinem Bordell als Hausdame gearbeitet hatte, behauptete, sie sei von dem 60-Jährigen bedroht worden. Deshalb kam der Bordellchef in Untersuchungshaft - wegen Verdunklungsgefahr. Inzwischen aber geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die 51-jährige Frau die Bedrohungen erfunden hatte, um ihren Chef in den Knast zu bringen. Vor Gericht geht es nun um den Vorwurf der Freiheitsberaubung. Und der ehemalige Bordellchef sieht sich um sein Lebenswerk gebracht. Denn heute betreibt seine Ex-Partnerin das Etablissement.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen