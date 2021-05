Prozess in Augsburg

Streit um Parkplatz in City-Galerie: 27-Jährige rastet aus

Im Parkhaus der City-Galerie in Augsburg ist im September 2019 ein Streit um einen Parkplatz eskaliert. Eine 27-Jährige stand deshalb nun in Augsburg vor Gericht.

Von Peter Richter

Parkplätze, gerade in Großstädten, sind heiß begehrt, weil sie ein knappes Gut sind. Da sind Ärger und Streit programmiert, wenn ein Autofahrer mit ansehen muss, wie ein anderer ihm den gerade frei gewordenen Platz vor der Nase wegschnappt. Bisweilen sehen sich die Streithähne später vor Gericht wieder. So wie unlängst bei Richterin Silvia Huber am Augsburger Amtsgericht. Auf der Anklagebank saß eine junge Frau aus Dachau. Ein Ehepaar aus Friedberg hatte Strafanzeige erstattet.

