Prozess in Augsburg

26.07.2021

Tödlicher Messerstich in Pfersee: Passanten kämpften um Leben des Opfers

Plus Die Ersthelfer hatten keine Chance: Im Mordprozess um den Messerstich wird der Todeskampf von Stefan D. aufgerollt. Für einige sind die Schilderungen besonders schlimm.

Von Ina Marks

Für Anita D. ist der dritte Verhandlungstag im Pferseer Mordprozess besonders schwer. Eben musste die Mutter den Schilderungen des Rechtsmediziners Oliver Peschel im Gerichtssaal zuhören. Der Sachverständige beschrieb detailliert die tödlichen Verletzungen, denen ihr Sohn Stefan D. binnen weniger Minuten erlag. Eine Rettung des 28-Jährigen, so der Rechtsmediziner, der den Leichnam obduziert hatte, sei komplett auszuschließen gewesen. Dabei waren an jenem Novemberabend sofort Ersthelfer zur Stelle, sie kämpften noch um das Leben von Dorschi. Etwa ein Rollerfahrer sowie das Ehepaar, das im Auto an der Haltestelle "Uhlandstraße" vorbeikam, mit ihren Kindern auf der Rückbank. Doch die eine Stichverletzung, die die damals 19-jährige Fabienne K. ihrem Opfer zugefügt haben soll, war sofort tödlich.

