Prozess in Augsburg

15:16 Uhr

Urteil nach tödlichem Messerstich in Pfersee: Opfer-Anwalt geht in Revision

Blumen, Kerzen und ein Foto des Opfers säumten in den Tagen nach der tödlichen Messerattacke den Boden neben der Bushaltestelle in Pfersee.

Plus Die Familie des getöteten Stefan D. findet, dass Fabienne K. im Prozess mehr zum Opfer gemacht wurde als der Verstorbene. Sie will den Schuldspruch so nicht akzeptieren.

Von Klaus Utzni

Bereits einen Tag nach dem Urteil im so genannten „Pferseer Mordprozess“ hat Michael Weiss, der Anwalt der Familie des Opfers, Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Die Angeklagte Fabienne K., 20, war am Dienstag von der Jugendkammer beim Landgericht lediglich wegen Totschlags zu einer Jugendstraße von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten auf Mord plädiert und eine Strafe von etwa neun Jahren gefordert.

