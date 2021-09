Prozess in Augsburg

vor 47 Min.

Wegen einer Semmel: Mann beleidigt dunkelhäutige Frau in Supermarkt

Weil sie eine runtergefallene Semmel schnell wieder in die Box legte, soll eine Frau in einem Supermarkt wüst beschimpft worden sein.

Plus Ein 63-Jähriger hat in einem Supermarkt in Augsburg eine Frau mit dunkler Hautfarbe und deren kleine Tochter beschimpft. Das Gericht wertet das als Volksverhetzung.

Von Michael Siegel

1800 Euro Geldstrafe muss ein 63-jähriger Mann aus Augsburg zahlen, der in einem Supermarkt eine dunkelhäutige Kundin beleidigt hat – wegen einer auf den Boden gefallenen Semmel. Das Gericht wertete sein Verhalten als Volksverhetzung. Der Angeklagte räumte ein, geschimpft zu haben, er will aber weder Schwarze noch Italiener, Griechen oder sonst wen beleidigt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen