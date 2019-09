02.09.2019

Prozess in Augsburg: Wollte ein Angeklagter seine Richter ermorden?

In Augsburg steht ein 26-jähriger mutmaßlicher Islamist wegen sechsfachen Mordversuchs vor Gericht. Wollte er fünf Richter und einen Staatsanwalt erschießen?

Von Jörg Heinzle

Der Prozess am Landgericht startet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen: Ein 26-jähriger Mann aus Syrien steht ab diesem Dienstag vor Gericht, weil er versucht haben soll, mehrere Richter und einen Staatsanwalt zu ermorden. Die Anklage wirft dem Mann, der in der Vergangenheit auch durch islamistische Äußerungen aufgefallen sein soll, sechsfachen Mordversuch vor. Es geht um einen Vorfall im Sommer 2017. Der Syrer stand damals in Augsburg vor Gericht, weil er versucht hatte, einen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Hurlach (Kreis Landsberg) zu enthaupten.

Während der Urteilsverkündung – er wurde wegen Mordversuchs zu knapp 13 Jahren Haft verurteilt – versuchte der Mann, sich die Pistole eines Polizisten zu greifen. Es gab ein Gerangel, am Ende konnten die Beamten den Mann überwältigen.

Der Angeklagte muss im Gerichtssaal eine Spuckhaube tragen

Damit sich so ein Zwischenfall nicht wiederholen kann, muss der 26-Jährige dieses Mal an Händen und Füßen gefesselt den Prozess verfolgen. Außerdem trennt eine Glasscheibe den Angeklagten von der Richterbank. Er muss zudem während des Prozesses eine Haube tragen, die verhindert, dass er Prozessbeteiligte anspucken kann. Dies hatte bereits zu Porzessbeginn versucht: Als er in den Gerichtsaal geführt wurde, spuckte er in Richtung des Zuschauerraums.

Themen Folgen