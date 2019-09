vor 21 Min.

Prozess in Augsburg: Wollte ein Islamist seine Richter ermorden?

In Augsburg steht ein mutmaßlicher Islamist wegen sechsfachen Mordversuchs vor Gericht. Wollte er fünf Richter und einen Staatsanwalt erschießen? Er sagt: "Ich hasse die deutsche Polizei."

Von Jörg Heinzle

Schon nach wenigen Sekunden gibt es einen ersten Eklat im Augsburger Gerichtssaal. Der Angeklagte spuckt in Richtung der Journalisten, die ihn fotografieren. Als die Richter den Saal betreten, weigert sich Haidar A., 26, aufzustehen. Es gibt ein Gerangel mit Justizbeamten und Polizisten. Als sich die Situation wieder beruhigt, ordnet die Vorsitzende Richterin Sandra Mayer an, dass der Angeklagte eine Haube aus dünnem Stoff über dem Kopf tragen muss. Damit soll verhindert werden, dass er weiter um sich spucken kann.

Der Prozess am Landgericht startete ohnehin unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Der 26-jährige Mann, der eigenen Angaben zufolge Palästinenser ist, steht ab diesem Dienstag vor Gericht, weil er versucht haben soll, mehrere Richter und einen Staatsanwalt zu ermorden. Die Anklage wirft dem Mann, der in der Vergangenheit auch durch islamistische Äußerungen aufgefallen sein soll, sechsfachen Mordversuch vor.

Es geht in der Anklageschrift um einen Vorfall im Sommer 2017. Der Syrer stand damals in Augsburg vor Gericht, weil er versucht hatte, einen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Hurlach (Kreis Landsberg) zu enthaupten. Während der Urteilsverkündung – er wurde wegen Mordversuchs zu knapp 13 Jahren Haft verurteilt – versuchte der Mann, sich die Pistole eines Polizisten zu greifen. Es gab ein Gerangel, am Ende konnten die Beamten den Mann überwältigen.

Der Angeklagte gibt zu, dass er sich die Waffe greifen wollte

Haidar A. gibt zu, dass er sich die Waffe des Polizisten greifen und damit den Staatsanwalt und die Richter erschießen wollte. "Ich hätte mit dem Staatsanwalt angefangen", sagt er. Er habe sich von der Justiz ungerecht behandelt gefühlt. Für den Angriff auf seinen Mitbewohner in der Asylunterkunft verteidigt er sich. Der Mitbewohner habe den Islam beleidigt. Nur deshalb habe er ihn mit dem Messer attackiert und zugestochen. Er akzeptiere es nicht, wenn jemand seine Religion beleidige, sagt Haidar A. Als die Vorsitzende Richterin ihn fragt, ob er ein Islamist ist, antwortet er: "Ich bin stolz, ein Muslim zu sein." Er sagt auch, dass er zwar nicht die deutsche Gesellschaft, aber die deutsche Polizei hasse.

Damit sich so ein Zwischenfall im aktuellen Prozess nicht wiederholen kann, muss der 26-Jährige dieses Mal an Händen und Füßen gefesselt den Prozess verfolgen. Außerdem trennt eine Glasscheibe den Angeklagten von der Richterbank.

Themen Folgen