Prozess in Augsburg

06:00 Uhr

Zähne ausgeschlagen, Brüche im Gesicht: Schlägerei wird gefilmt

Plus Zwei Gruppen gehen am Augsburger Königsplatz aufeinander los, ein Mann wird bei der Schlägerei schwer im Gesicht verletzt. Was dahinter steckt.

Von Klaus Utzni

Der Königsplatz ist ein zentraler Ort. Hier treffen Tram- und Buslinien zusammen, kreuzen sich die Fußgängerströme zwischen Bahnhof und Einkaufscity. Aber der Kö ist, vor allem in den westlichen Parkanlagen, auch Treffpunkt für diverse Szenen: Obdachlose, Trinker, Drogenkranke und Migranten verschiedener Nationalitäten sitzen auf den Bänken oder am Rand des runden Thormannbrunnens. Eine Gruppe syrischer Staatsangehöriger traf sich im Frühjahr 2019 fast täglich am Kö - junge Männer, die in der Folgezeit in den Fokus von Polizei und Justiz gerieten. Vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Sandra Dumberger saß nun ein 24-Jähriger, dem gleich in zwei Fällen gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wurde (Mindeststrafe jeweils sechs Monate Haft). In einem Fall soll er Ende März 2019 Mittäter einer Schlägerei in den Anlagen gewesen sein, bei dem ein Kontrahent schwer im Gesicht verletzt worden war.

