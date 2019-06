vor 40 Min.

Prozess um Missbrauch eines Mädchens auf der Schultoilette beginnt

Nach dem Missbrauch einer Schülerin an der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg wurde auch diskutiert, ob alle Schulen umzäunt werden sollen. Heute beginnt der Prozess gegen den 22-jährigen Angeklagten.

Ein Mann hat auf der Schultoilette einer Augsburger Grundschule eine Neunjährige missbraucht. Nun geht es vor Gericht auch um die Frage, ob er schuldfähig ist.

Von Jörg Heinzle

Der Fall hatte im Oktober vorigen Jahres eine Debatte über die Sicherheit an Augsburger Grundschulen ausgelöst. Ein junger Mann ging in der Wittelsbacher Grundschule mit einer neunjährigen Schülerin auf eine Toilette und verging sich dort laut Anklage an ihr. Heute beginnt vor dem Landgericht Augsburg der Prozess gegen den 22-jährigen Mann. Die Anklage wirft dem Mann, der vor seiner Verhaftung im Kreis Augsburg lebte, vor, das Kind vor der Mädchentoilette angesprochen zu haben. Wie es heißt, soll er die Schülerin erst nach dem Weg zum Sekretariat gefragt haben. Dann aber soll er sie in eine Toilettenkabine gezogen, sie dort ausgezogen und sie sexuell missbraucht haben.

Die Tat wurde laut Anklageschrift gestoppt, weil ein Lehrer darauf aufmerksam wurde und eingriff. Er hielt den Mann fest, bis die Polizei in der Schule eintraf. Die Polizei hatte nach der Tat berichtet, das Kind habe geschrien. Eine Mitschülerin habe das gehört und Hilfe geholt. In der Anklageschrift wird dem Mann nun Vergewaltigung und schwerer sexuellen Missbrauch eines Kindes vorgeworfen.

Der Angeklagte soll zur Drogenszene gehört haben

Ein psychiatrischer Gutachter hat den Angeklagten untersucht. Der Gutachter geht offenbar davon aus, dass der Tatverdächtige, der zur Drogenszene gehört, psychisch krank ist und während der Tat wohl schuldunfähig war. Er leide, heißt es, an einer paranoiden Schizophrenie. Symptome dieser Krankheit können unter anderem Wahnvorstellungen und Halluzinationen sein.

Der Angeklagte, der direkt nach der Tat in Untersuchungshaft kam, wurde deshalb vom Gefängnis in eine Psychiatrie verlegt. Sollte sich eine Schuldunfähigkeit im Verfahren bestätigen, dann könnte der Angeklagte zwar nicht bestraft werden, das Gericht kann dann aber die Unterbringung in der Psychiatrie anordnen.

Für den Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts sind vier Verhandlungstage angesetzt. Die Stadt hatte nach dem Vorfall betont, sie wolle die Schulen nicht zu Hochsicherheitstrakten ausbauen. Der Fokus solle vor allem darauf liegen, Schüler und Lehrer durch Kurse und Schulungen auf entsprechende Situationen vorzubereiten.

