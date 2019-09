vor 53 Min.

Prozess um Rudelbildung bei einem Schülerturnier

Bei einem Schülerturnier in Augsburg ging es hoch her – zwei Väter gerieten sich in die Haare. Nun landete der Fall vor Gericht.

Auf der Sportanlage Süd in Augsburg sind sich die Väter zweier österreichischer Buben-Teams gewaltig in die Haare geraten. Die Sache landete vor Gericht.

Von Klaus Utzni

Man kennt das: Rudelbildung beim Fußball. Die Emotionen schlagen hoch. Es wird geschubst, bedrängt, gestoßen. Aber Rudelbildung bei einem Schülerturnier mit Buben im Alter von zehn bis zwölf Jahren?

Ja, das gibt es leider auch. Aber nicht die kleinen Kicker spielten verrückt, es waren die Erwachsenen, die Väter, die bei einem Spiel im Mai 2018 auf der Sportanlage Süd für einen Eklat sorgten. Der wurde nun im Gerichtssaal aufgearbeitet. Das Besondere: Es war ein rein innerösterreichisches Scharmützel gewesen. Beteiligt: das Team vom USV Lamprechtshausen, einer kleinen Gemeinde nördlich von Salzburg, und der SC Red Star Penzing aus dem Wiener Bezirk Ottakring. Die Protagonisten aus beiden österreichischen Fußball-Lagern waren nun allesamt über die Grenze gereist, um sich der deutschen Justiz, der Amtsrichterin Sandra Dumberger, zu stellen.

Schüler-Fußballspiel läuft aus dem Ruder

Angeklagt ist ein Wiener, 37, Vater eines Buben in Diensten des Red Star Penzing. Staatsanwalt Konstantin Huber wirft ihm Körperverletzung vor. Unstrittig ist die Vorgeschichte des aus dem Ruder gelaufenen Schüler-Kicks. Kurz vor einem Eckstoß hatte ein Bub der Red Stars einen Gegenspieler aus Lamprechtshausen am Hals gepackt und zu Boden gestoßen. Daraufhin war der Trainer des attackierten Buben aufs Spielfeld gelaufen und hatte dem gegnerischen Übeltäter die Worte „Spinnst du?“ an den Kopf geworfen. Das war das Signal für ein halbes Dutzend Väter aus der Wiener Vorstadt, den Trainer aus Lamprechtshausen bedrohlich zu umzingeln. Eine Rudelbildung im klassischen Stil also.

Was nun folgte, schildern zunächst mehrere Zeugen aus der Lamprechtshausener Sicht. Der Trainer: „Ich war eingekesselt. Da habe ich bemerkt, wie der Angeklagte über das Spielfeld heran lief und zu einem Hechtsprung über das Rudel hinweg ansetzte, um mir einen Kopfstoß zu geben. Zum Glück blieb er in der Menge hängen“. Das Schlimmste sei gewesen, so sagt der Trainer, „dass alle Jungs das mit angesehen haben“. Im Zuge eines Handgemenges bekam der Trainer, 43, dann noch einen Faustschlag von einem gegnerischen Vater, 46, ins Gesicht. Der hat inzwischen einen Strafbefehl wegen Körperverletzung der Augsburger Justiz akzeptiert. Der Angeklagte wiederum attackierte per Faust noch einen Lamprechtshausener, der dem Trainer zu Hilfe kommen wollte.

"Ein Eigentor des Angeklagten"

Der Angeklagte (Verteidiger: Jürgen Mertens) beteuert, er habe weder zu einem Hechtsprung angesetzt, noch irgendjemanden geschlagen. „Ich wollte nur schlichten.“ Mehrere Zeugen aus dem Wiener Fußballlager stehen ihm bei. Sie wollen „nichts gesehen“ haben.

Staatsanwalt Huber greift in seinem Plädoyer zur Fußballsprache. Es sei ein Eigentor des Angeklagten gewesen, alles zu bestreiten. Dieser haben den Gedanken des Sports völlig ad absurdum geführt, sei ein „katastrophal schlechtes Vorbild“ für die Kinder gewesen. Er fordert eine Geldstrafe von 3000 Euro (150 Tagessätze zu je 20 Euro).

Verteidiger Mertens dagegen will einen Freispruch. Der angebliche Kopfsprung sei von den Zeugen „nachträglich zur Wahrheit“ konstruiert worden. Richterin Sandra Dumberger findet die belastenden Aussagen von vier Zeugen plausibel und verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 2600 Euro (130 Tagessätze zu je 20 Euro). Nach dem Schuldspruch üben die Lamprechtshausener Zeugen im Gerichtssaal echtes Fair Play und reichen dem Verurteilten nacheinander die Hand.

Themen Folgen