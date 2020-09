vor 52 Min.

Prügelattacke vor "Spectrum": Angeklagter räumt Angriff ein

Plus Ein 36-Jähriger soll einen anderen Mann so heftig attackiert haben, dass dieser fast gestorben wäre. Er gesteht die Tat, stellt sie aber anders als die Staatsanwaltschaft dar.

Von Jan Kandzora

Es war eine der brutalsten Attacken im Augsburger Nachtleben der vergangenen Jahre. Ein 36-jähriger Mann soll im Dezember vergangenen Jahres vor dem Musik-Club "Spectrum" in Kriegshaber einen anderen Mann so massiv attackiert haben, dass das Opfer unter anderen eine Schädelbasisfraktur, ein Schädel-Hirn-Trauma und Hirnblutungen erlitt. Seit Donnerstagvormittag steht der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Sollten sich die Vorwürfe so bestätigen, droht dem Angeklagten eine lange Haftstrafe. Zum Prozessauftakt räumte der Angeklagte die Vorwürfe über seine Verteidiger ein, stellte die Tat aber in Details anders dar als die Anklage.

Von den Türstehern wegen Alkoholisierung abgewiesen

Laut Anklage hatte der 36-Jährige in der Tatnacht versucht, ins "Spectrum" zu gelangen, war aber von den Türstehern abgewiesen worden, offenbar weil er schwer betrunken gewesen war. Das spätere Opfer, ein 50-jähriger Mann, verließ den Musik-Club gegen 2 Uhr nachts und versuchte den Ermittlungen zufolge, dem Angeklagten zu erklären, warum die Türsteher so reagierten. Als der 35-Jährige ihn anfuhr, er solle nicht "dumm daherreden", ging der 50-Jährige demnach weiter, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden.

Gegen Laternenmast geprallt und benommen zusammengesackt

Mutmaßlicher Täter und Opfer kannten sich nicht. Laut Anklage lief der 36-Jährige dem älteren Mann hinterher, um ihn zusammenzuschlagen, offenbar aus Frust darüber, nicht in den Club eingelassen worden zu sein. Er attackierte ihn den Ermittlungen zufolge von hinten, ohne dass das Opfer zu einer Reaktion fähig gewesen wäre. Laut Anklage schlug er ihm derart heftig mit der rechten Hand gegen den Kopf, dass der 50-Jährige gegen einen Laternenmasten prallte und benommen zusammensackte. Als der 50-Jährige am Boden lag, soll der Angeklagte sich über ihn gebeugt und ihm noch zwei Mal mit voller Wucht Faustschläge verpasst haben, wie Staatsanwalt Michael Nißl zum Prozessbeginn vortrug. "Ohne sofortige ärztliche Notfallversorgung hätten die Verletzungen tödlich verlaufen können."

Prügelattacke vor "Spectrum": Anklage spricht von versuchtem Mord

Erst als die Türsteher dem 50-jährigen Mann zu Hilfe eilten, ließ der Täter von ihm ab, so die Anklage. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte sein Opfer heimtückisch töten wollte. Eine Frage wird sein, ob die Tat sich im Prozess letztlich tatsächlich als versuchter Mord herausstellt oder beispielsweise als versuchter Totschlag, was im Strafmaß eine Rolle spielte. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.

Angeklagter: Keine Erinnerung an die Schläge

In einer Erklärung, die sein Verteidiger Ulrich Swoboda verlas, sagte der Angeklagte, er habe an dem Tattag enorm viel Alkohol getrunken. Er wolle sich für die Tat beim Opfer und dessen Familie entschuldigen. Seinen Ausführungen zufolge habe er damals den Eindruck gehabt, dass das Opfer ihn "lehrerhaft" habe von oben herab behandeln wollen; er sei aufgrund seiner Alkoholisierung in Rage geraten. Das Opfer habe sich laut dem Angeklagten noch einmal umgedreht, bevor er ihn attackiert habe. An die brutalen Schläge selbst will sich der Angeklagte nicht erinnern. "Die beste Nachricht in der JVA war, als ich erfahren habe, dass Sie überleben werden", sagte der 36-Jährige in Richtung des 50-Jährigen, der als Nebenkläger an dem Prozess teilnimmt.

Im Laufe des ersten Verhandlungstages am Donnerstag soll unter anderem noch das Opfer aussagen. Die Schwurgerichtskammer hat sechs Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte am 9. Oktober gefällt werden.

