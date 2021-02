12:00 Uhr

Psychologe zum Homeschooling: "Lasst uns einfach ein bisschen unlocker sein"

Plus Homeschooling fordert Kinder und Eltern gleichermaßen. Der Augsburger Psychologe Tobias Engelschalk erklärt im Interview, wie man Druck aus der Situation nehmen könnte.

Von Diana Zapf-Deniz

Herr Engelschalk, warum ist Homeschooling ein solches Reizthema?

Tobias Engelschalk: Weil alle Beteiligten von vornherein in einer Situation sind, die nicht optimal gelöst werden kann. Die Politik, Schulen, Lehrer, Schüler und Eltern sind systematisch überfordert. Eltern versuchen, gute Lehrer zu sein, gute Eltern zu sein, gute Arbeitnehmer. Dabei ist ein Elternteil dafür da, dass er sein Kind beschützt, es emotional umsorgt, Strukturen schafft, aber nicht, dass er ein Pädagoge ist. Mehr Überforderung geht nicht. Ich selbst bin heute um 4 Uhr morgens aufgestanden, weil ich weiß, dass ich während der Homeschooling-Zeit viel Zeit verlieren werde und meine Arbeit nicht schaffe. Wenn mein Sohn mich etwas zu einer Aufgabe fragt und ich merke, dass er sie nicht richtig gelesen hat, bin ich sofort gestresst, weil ich in Gedanken eigentlich bei der Interviewvorbereitung mit Ihnen bin.

Warum fehlt insbesondere den Eltern die Lockerheit?

Engelschalk: Wir stecken in der Erwartung, alles richtig zu machen. Allein in der Frage steckt schon die Erwartungshaltung, dass wir etwas sein müssen, was wir nicht sind. Wir können im Moment nicht locker sein. Mir wäre es lieber, wir würden ein Verständnis für unsere Unlockerheit entwickeln. Du bist nicht locker, wenn du deinem Kind Aufgaben erklären musst, parallel ein Online-Meeting hast und eigentlich in der Arbeit sein müsstest. Lasst uns ein bisschen unlocker sein und gemeinsam durch diese Zeit gehen. Wir müssen da durch. Aus dieser Erkenntnis könnte sich vielleicht eine Lockerheit entwickeln.

Dr. Tobias Engelschalk ist Diplom-Psychologe und Leiter der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der KJF Augsburg. Bild: Katholische Jugendfürsorge

Welche Tipps haben Sie für Eltern?

Engelschalk: Tipps helfen wenig, da jedes Kind und jede Situation anders ist und Eltern sich schnell als Versager fühlen, wenn ein Tipp bei ihnen nicht klappt. Wichtig ist, dass wir den Druck von uns selbst und vor allem von unseren Söhnen und Töchtern nehmen. Der Austausch mit anderen Eltern tut gut. Dann sehen wir, wie es anderen geht und die auch nicht alles gut hinbekommen. Tauschen wir uns aus – auch mit den Lehrern.

Was mache ich, wenn mein Kind Aufgaben verweigert?

Engelschalk: Wenn sich ein Kind verweigert, meinen viele fälschlicherweise, dass es faul ist. Dabei kann es schlichtweg überfordert sein. Wenn Eltern und Lehrer dann negatives Feedback geben und schimpfen, wird das nicht helfen.

Wie hilft man kleineren Kindern in dieser Zeit?

Engelschalk: Zu einem kleinen Kind kann ich nicht sagen, du machst jetzt eine Aufgaben und ich bin eineinhalb Stunden im Meeting. Grundschulkinder brauchen eine engmaschige emotionale Verfügbarkeit. Ihnen fehlt die liebevolle Grundschullehrerin, die lächelt, wenn sie sich zu Wort melden. Dafür haben sie gestresste Eltern, die wollen, dass sie alles richtig machen. Die Kleinen treffen sich im Onlineklassenraum und sitzen vor Kacheln ohne Namen. Kinder lernen jedoch in der Beziehung, wenn sie demjenigen, von dem sie lernen wollen, in die Augen sehen. Da versagen wir im Moment komplett. Unsere Kinder brauchen unsere Zeit, dass wir sie liebevoll begleiten, sie ermutigen, ihnen positives Feedback geben. Wobei genau das für viele Eltern, die um ihren Arbeitsplatz bangen oder in existenzielle Not geraten, schwer machbar ist.

Wie können Teenager-Eltern ihren Kindern helfen?

Engelschalk: Bei Jugendlichen geht es darum, auf Machtkämpfe zu verzichten, sondern in Beziehung mit ihnen zu bleiben, sich für sie zu interessieren und schöne Dinge miteinander zu machen. Man gewinnt sie nur mit Angeboten auf Verhandlungsbasis. Viele Jugendliche haben Schwierigkeiten im Moment. Ihr Selbstwert ist noch nicht so gesichert. Und dann kommen diese komischen Unterrichtsformen und die Rückführung zu den Eltern. Beides verstärkt das Gefühl der Kinder, nicht fähig zu sein. In der Schule gibt es kaum Erfolge und wir nölen sie noch ständig an. Das kann nicht gut gehen. Das ist das Gegenteil von Ablösung, Selbständigkeit und Selbstbestimmung, was in der Pubertät so wichtig ist. Deshalb versuchen wir lieber, unseren Blick auf das Positive zu lenken, was unsere Kinder gerade leisten und überlegen mit ihnen nach einem Homeschooling-Tag, was alles gut gelaufen ist. Sehe ich nur, dass die Vokabeln nicht sitzen oder sehe ich, dass mein Kind seinen Gaming-PC inzwischen eigenständig als Office PC nutzt und alles managt?

Zur Person: Dr. Tobias Engelschalk ist Diplom-Psychologe und Leiter der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der KJF Augsburg. Er ist zweifacher Vater von Kindern, die auf unterschiedliche Schulen gehen und aus vier verschiedenen Onlinesystemen wöchentlich ihr Schulmaterial herunterladen müssen.

