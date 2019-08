vor 16 Min.

Psychotherapeuten werden in Augsburg verzweifelt gesucht

Betroffene haben es oft schwer, einen Therapieplatz zu finden. Manchmal warten sie Jahre auf ein Erstgespräch. Was Experten raten, damit es dennoch klappt.

Von Stephanie Lorenz

Kevin Friedel (Name geändert) ist verunsichert. Der 23-Jährige hat psychische Probleme und sucht Unterstützung. Er will irgendwo anrufen, weiß aber nicht, wo. Und: Wie schnell wird ihm geholfen? Friedel erzählt, wie er manchmal von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens vor dem Computer sitzt, Therapeuten googelt und Erfahrungsberichte liest. Wie viel Überwindung ein Anruf kostet. Und wie deprimierend es ist, wenn man dann schroff abgewiesen wird. „Keine Zeit“, sagte ihm eine Therapeutin in Augsburg kurz angebunden am Telefon.

Fünf Monate warten Menschen nach einer Umfrage der Bundes-Psychotherapeuten-Kammer im Schnitt auf eine psychotherapeutische Behandlung. Zu wenig Therapeuten, zu lange Wartezeiten? Laut Claudia Ritter-Rupp, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), ist die Umfrage durchaus umstritten. Die angegebenen Wartezeiten seien nicht unbedingt repräsentativ. Denn: „Was wir als Wartezeit betrachten, ist oftmals nicht reine Wartezeit.“

In kritischen Situationen müssen Patienten erst einmal stabilisiert werden

Häufig finden in dieser Zeit bereits eine Sprechstunde und Probesitzungen statt, um herauszufinden, ob Patient und Therapeut zusammenpassen und welche Therapie geeignet wäre. Dann muss diese beantragt und von der Krankenkasse genehmigt werden. Das Verfahren kann bis zu fünf Wochen dauern. Nicht selten überlegen die Patienten auch noch eine Weile oder nehmen Probesitzungen bei mehreren Therapeuten wahr. So vergeht viel Zeit. Ist der Zustand eines Patienten so kritisch, dass gleich reagiert werden muss, kann er in einer sogenannten Akuttherapie stabilisiert werden.

Die Nachfrage nach Psychotherapie steigt. Claudia Ritter-Rupp, die selbst noch einen Tag in eigener Praxis in München tätig ist, sieht das auch darin begründet, dass sich Patienten früher eingestehen, dass sie Hilfe brauchen. Früher seien psychische Erkrankungen noch stärker stigmatisiert worden. Ist also die Hemmschwelle gesunken, über psychische Probleme zu sprechen?

Vielleicht. Auch Kevin Friedel entschied sich letztlich dazu. Der Philosophiestudent erzählt von Mobbing in der Jugend, schwierigen Familienverhältnissen, Panikattacken, Schlafstörungen. „Es ist schon hart, mit Freunden zu sprechen. Wie ist das dann erst mit Fremden?“, sagt er. Er hat sich durchgerungen, im Internet nach Augsburger Psychotherapeutinnen und -therapeuten gesucht und die Anrufe eine Woche vor sich hergeschoben. „Kein Platz frei“, hörte er oft, als er sich durchtelefonierte. Die Wartezeit betrage mindestens vier Monate – wenn es überhaupt eine Warteliste gebe. Denn die führen manche Therapeuten schon gar nicht mehr.

Ähnliches bekam auch die 28-jährige Masterstudentin Lisa* aus Augsburg zu hören. „Ein paar haben direkt gesagt: Das kann über ein Jahr dauern bis zum Erstgespräch“, erzählt sie. Dank ihrer Hausärztin fand sie dennoch schnell Hilfe.

Augsburg gilt bei Psychotherapeuten als "überversorgt"

Reicht die Zahl der niedergelassenen Psychotherapeuten in Augsburg also aus? Augsburg Stadt und Land gelten laut dem Versorgungsatlas der KVB derzeit als überversorgt. Der Bedarfsplanung zufolge bräuchte der Stadtkreis 123 Ärzte und Psychotherapeuten, der Landkreis 37. Tatsächlich sind es jeweils etwa 30 Prozent mehr. Es können sich also nur noch Therapeuten ohne Kassenzulassung niederlassen. Festgelegt wurde dieser Bedarf im Jahr 1999. Mitte Mai hat man laut Ritter-Rupp in Berlin nun beschlossen, den Bedarf neu zu berechnen.

„Bayern wird 100 neue Psychotherapie-Sitze erhalten“, sagt sie, deutschlandweit seien es um die 800. Wo genau die Sitze genehmigt werden, ist noch offen, ebenso, ob Augsburg profitieren wird. Möglicherweise am Stadtrand und in ländlichen Gebieten, sagt sie. In den Innenstädten reiche das Angebot vermutlich aus.

Peter Sponagl ist Vorsitzender der Gesellschaft für Psychotherapie Augsburg mit etwa 140 Mitgliedern, die meisten davon mit Kassenzulassung. Er praktiziert seit mehr als 20 Jahren und sagt, gefühlt habe es schon immer an Plätzen gemangelt. Man könne nicht allen gerecht werden. Auch er hört immer wieder: „Ich habe jetzt schon bei etlichen Leuten angerufen.“

Sponagl und Ritter-Rupp empfehlen: hartnäckig bleiben. Die Chance auf einen Therapieplatz erhöhe sich außerdem, wenn jemand unter der Woche und nicht erst nach Feierabend Zeit habe. Bei wechselnden Arbeitszeiten, kurzfristigen Dienstplänen und langen Arbeitswegen wird es schwierig, regelmäßige Termine zu finden. Deshalb verweist Peter Sponagl immer wieder auf die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigung.

Seit April 2017 vermitteln sie telefonisch freie Termine bei ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten für eine „psychotherapeutische Sprechstunde“ und die Akutbehandlung. Es ist ein erster Kontakt, um zu klären: Brauche ich eine Therapie und, wenn ja, welche? Erstgespräche müssen Claudia Ritter-Rupp zufolge innerhalb von vier Wochen und bei der Akuttherapie innerhalb von zwei Wochen stattfinden. Das schaffe man: „In Bayern können wir solche Termine zu 100 Prozent vermitteln. Auch in Augsburg.“ Für die Fuggerstadt verzeichnet sie für die zurückliegenden fünfeinhalb Monate mehr als 450 Anfragen bei den Terminservicestellen.

Wie oft Psychotherapeuten erreichbar sein müssen

Die telefonische Vermittlung ist eine Möglichkeit, eine andere sind Empfehlungen durch den Hausarzt oder Bekannte oder der direkte Anruf bei Psychotherapeuten. Sie sind verpflichtet, 200 Minuten pro Woche erreichbar zu sein – was teils jedoch zu komplizierten Zeiten der Verfügbarkeit führe, bemängelt Student Florian Jochum. Zum Beispiel nur an einzelnen Tagen und nur von 7.30 bis 8 Uhr oder 13.30 bis 14.00 Uhr.

Die Suche nach einem geeigneten Therapeuten könne sehr aufwendig sein, räumt KVB-Vorsitzende Ritter-Rupp ein. Privatpatienten haben dabei keinen Vorteil, im Gegenteil: Viele private Krankenversicherer zahlen Psychotherapie nur bis zu 30 Sitzungen im Jahr. Die Ärztin rät: Vertrag gut durchlesen. Auch verdienen Psychotherapeuten derzeit laut Gebührenordnung bei der Behandlung von Privatpatienten weniger als bei gesetzlich Versicherten.