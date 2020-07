vor 1 Min.

Puppenkisten-Viertel: In Augsburg gibt es bald eine Jim-Knopf-Straße

In Lechhausen entsteht ein neues Wohngebiet in dem die Straßen nach Motiven aus der Augsburger Puppenkiste benannt werden.

Aus einem Neubaugebiet in Augsburg-Lechhausen wird ein Puppenkisten-Viertel. Die Stadt benannt Straßen dort nach Kinder-Helden wie Jim Knopf.

Von Stefan Krog

Diese Adressen werden Kinderherzen höher schlagen lassen - und wohl auch so manch älteren Fan von Jim Knopf & Co. begeistern: In Augsburg-Lechhausen entsteht ein Puppenkisten-Viertel. Im Neubaugebiet an der Wernhüterstraße (nahe St.-Anton-Siedlung) werden die Straßen nach Figuren und Orten aus der Augsburger Puppenkiste benannt. Die Erschließungsstraßen werden Jim Knopf-, Lummerland- und Urmelstraße benannt. Die Häuser des Viertels werden im Apfelstern-, Emma-, Löwe-, Lukas-, Mikesch-, Mumin- und Nepomukweg stehen.

Augsburg bekommt ein Puppenkisten-Viertel

Das Motto der Puppenkiste passe gut zu einem Baugebiet für junge Familien, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU). Die Puppenkiste sei ein Sympathieträger für Augsburg. Nach den Puppenkistengründern Rose und Walter Oehmichen sind bereits Wege im Reese-Park beziehungsweise im Ulrichsviertel benannt.

Das für die Straßennamen zuständige Geodatenamt versucht bei Neubauvierteln immer wieder thematisch zusammenhängende Straßennamen zu finden, etwa nach Komponisten, Pflanzen oder Bergen. In Augsburg gibt es um die 1950 amtliche Straßennamen. Zuwächse gibt es durch die Neuausweisung von Wohn- oder Gewerbegebieten.

Nach Jim Knopf und anderen Figuren aus der Augsburger Puppenkiste werden die Straßen in einem Neubauviertel in Augsburg benannt. Bild: Puchner, dpa (Archiv)

Die Augsburger Puppenkiste feierte im Jahr 1948 Bühnen-Premiere. 1953 wurde die erste Verfilmung im Fernsehen gezeigt. 2004 wurde die Augsburger Puppenkiste mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet, einem der bedeutendsten Film- und Fernsehpreise Deutschlands. Das von Hermann Amann komponierte Lummerland-Lied „Eine Insel mit zwei Bergen“ dient dem FC Augsburg als Torhymne.

