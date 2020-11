vor 50 Min.

Qualmende Suppe sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Feuerwehr und Polizei hatten am Montag in Lechhausen einen Einsatz.

Zu einem Einsatz in Lechhausen von Feuerwehr und Polizei ist es am Montag gekommen. Auslöser war ein missglückter Kochversuch.

Zu einem Mehrfamilienhaus in der Schillstraße in Lechhausen sind am Montag gegen 17.30 Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Ein 17-Jähriger hatte in seiner Wohnung eine Suppe auf dem Kochfeld vergessen.

Aufgrund der Rauchentwicklung, rief ein weiterer Hausbewohner den Notruf. Menschen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich Sachschaden im unteren zweistelligen Bereich. (ina)

